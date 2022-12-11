От СССР до наших дней: как борются с контрабандой красной икры

Борьба с браконьерством и контрабандой красной икры ведется на Камчатке. В регионе с недавних пор действует ограничение на вывоз деликатеса для авиапассажиров. В аэропорту ввели специальную пропускную систему, передает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

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Не больше 10 килограммов лососевой икры на человека – таковы новые правила. Пропускная система камчатского аэропорта работает теперь так: на чемоданы без банок с деликатесом наклейка зеленая, если в сумке допустимый объем – желтая. Все, что свыше нормы, маркируется красной. А уже владельцам такого багажа предстоит объяснить, откуда у них столько икры.

«Эта мера значительно сократила объем, который вывозился. Стало невозможно вывезти на одного человека 200-300 кг. Мы понимаем, что не вся икра незаконно добытая, но вместе с тем подобными воздушными воротами пользовались и дельцы, которые на этом прилично зарабатывали», – отметил руководитель северо-восточного территориального управления Росрыболовства Юрий Татаринов.

Ограничения действуют с 1 ноября. Пока в качестве эксперимента. Это своего рода один из механизмов регулирования перевозок красной икры именно непромышленного изготовления. Делается это, чтобы деликатес не вывозился массово на продажу под видом гостинцев для друзей и родственников.

Черная икра в банках из-под кильки – весьма оригинальную преступную схему контрабанды черной икры придумали в 70-х годах в Министерстве рыбного хозяйства СССР. На основе этих событий и сняли сериал «Икра». Ширмой для аферы стали знаменитые рыбные магазины «Океан».

Павел Майков в роли Александра Костенко, прототипом которого был следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР Владимир Калиниченко. Это он в одиночку пошел против «рыбной мафии» на государственном уровне.