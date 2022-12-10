Какая русская песня вызывает слезы у иностранцев

Иностранцы рассказали, что знаменитая русская песня «Ой, то не вечер» сильно трогает их душу, а также «вызывает слезы».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Эта мелодия будто влетает ветерком в мое окно, весь дом наполнен большим чувством», – так отзываются иностранные пользователи о песне «Ой, то не вечер», пишет «Киноафиша».

Главный герой популярной русской композиции – это Стенька Разин, который видит сон о своем скором тяжелом будущем.

Песня настолько понравилась иностранцам, что в Интернете даже «гуляет» иноязычный вариант текста, которым наслаждаются жители других стран.

«Песня вызывает слезы», – пишет пользователь. «Будто я дотронулась до русской души. Дух захватывает», – дал оценку песне иностранный подписчик. «У меня подкосились ноги от этого величия», – поделился впечатлением пользователь.