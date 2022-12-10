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2 часа назад

Рассекречено дело Гагарина

Lenta.ruиещё 3

Архив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) рассекретил личное дело первого человека в космосе Юрия Гагарина. Об этом со ссылкой на публикацию журнала «Русский космос» сообщает ТАСС.

Рассекречено дело Гагарина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Личное дело рассекретили в сентябре по инициативе «Роскосмоса».

В документ входит анкета, таблица о прохождении воинской службы, перечень занимаемых Гагариным, сведения о семье, информация об учебе и иные сведения.

«Увлекается спортом — баскетболом. Имеет второй спортивный разряд и первую судейскую категорию», — указано, в частности, в личном деле.

Исходя из опубликованного документа, также можно сделать вывод, что после окончания первого курса авиационного училища и сдачи госэкзаменов на отлично Гагарину было рекомендовано продолжить обучение.

В июле депутаты городского совета Тернополя проголосовали за переименование 13 улиц, имеющих русские и советские названия.

Истории,Юрий Гагарин,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,
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