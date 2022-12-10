Москвичи рассказали о новогодних традициях

Для большинства Новый год – это не только бой курантов, елка и подарки. Главным праздничным символом служит большая семья. Родственники встречаются за одним столом, на котором множество вкусных блюд.

«Обязательно холодец, традиционное блюдо, которое мама всегда готовила на праздничный стол», – рассказал один из москвичей.

Многие не могут представить себе главный зимний праздник без оливье, селедки под шубой, икры, мандаринов и шампанского. Некоторые семьи готовят особые блюда.

Так, одна девушка призналась, что на Новый год ее семья всегда делает чафан. Это салат из говядины и овощей, сообщает Readovka в своем телеграм-канале.