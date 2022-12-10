Создан первый реальный портрет Тутанхамона

Свершилось! Лицо Тутанхамона впервые было открыто всему миру благодаря скульптору, работавшему с королевской семьёй. Кристиан Корбет, изваявший принца Филиппа в 2013 году, использовал 3D-модель, основанную на сканах черепа фараона, чтобы оживить древнеегипетского правителя. Конечный результат назван одной из самых реалистичных реконструкций, когда-либо созданных руками человека. Эндрю Нельсон, сделавший снимки черепа древнего правителя, сказал прессе:

«Мы работали с 3D-моделью черепа, а затем добавили слои мышц и фактически создали лицо. Анатомия его черепа легла в основу реконструкции лица, поэтому я думаю, что это гораздо более реалистичный вид, чем любой из тех, которые мы видели в прошлом».

Команда использовала компьютерную томографию (КТ) для создания точной 3D-модели черепа, а также тканевые маркеры, указывающие глубину плоти в разных местах, основываясь на данных современных египтян. В предыдущих реконструкциях мумий использовались тканевые маркеры на основе европеоидов. Мистер Корбет сказал, что он наращивал мышцы слой за слоем, пока реконструкция не была завершена.

«Судебно-медицинская скульптура была основана на науке о черепе, а тканевые маркеры и размеры каждого из них были основаны на среднем мужчине египетского происхождения. Здесь нет никакой творческой части. Каждый этап был также сфотографирован», — сказал Корбет.

У бюста закрыты глаза, нет ушей и выражения лица, но после завершения работы скульптор смог проявить больше творчества и открыть глаза, направить взгляд под углом и даже добавить немного вздёрнутую линию губ. Также был добавлен кхепреш или военная корона в виде вздыбившейся кобры. Это отсылка к скульптурам Тутанхамона. Одна из трудностей воссоздания заключалась в том, что программе нужно было показать, как отличить сам череп от пропитанного смолой льна, который использовался древними египтянами для сохранения формы лица фараона после мумификации. Но создатель творения уверен, что фараон одобрил бы его окончательный вариант!