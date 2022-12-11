Японкам разрешили выходить замуж в течение 100 дней после развода

Жительницам Японии резрешили повторно выходить замуж в течение 100 дней после развода. Такие поправки к Гражданскому кодексу страны утвердила верхняя палата парламента, передает NHK. Также они разрешают новым супругам регистрировать установление отцовства в том случае, если ребенок от прошлого брака родился у женщины в течение 300 дней после развода.

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Последние шесть лет в Японии действовал «период ожидания» в три месяца — только после него женщины могли вновь вступить в брак. А еще раньше такая возможность давалась только спустя полгода после развода.