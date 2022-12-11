Зачем в Новый год сыпать соль под порог

Переход в новое время считается магическим периодом, поэтому в новогоднюю ночь нужно соблюдать обычаи. С их помощью можно притянуть в дом деньги и защититься от скверны. "Рамблер" расскажет об одной из таких традиций.

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Благодаря своему строению соль способна впитывать энергию и проводить ее, поэтому ее часто используют в магических ритуалах. При этом соль считается нейтральной и передать может лишь тот смысл, который заложил в нее человек, например, может нанести вред или защитить от непрошенных гостей.

Чтобы жизнь была спокойной, на праздничный стол нужно обязательно поставить солонку с солью. Это снимает негатив и отпугивает злых духов. Также можно сделать дорожку из соли перед входом в дом, темные силы просто не проберутся внутрь.

Нечаянно рассыпанная соль считается плохим знаком в любой день, но в новогоднюю ночь — это хорошая примета для наступающего года. После праздника важно оставить на столе фрукты и сладости, чтобы в доме был достаток.