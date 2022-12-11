В 2023 году все корейцы официально станут моложе: что это значит

Не все знают, что в Южной Корее существует свой традиционный метод подсчета возраста: сразу после рождения ребенку по документам уже один год. Более того, старше на год корейцы становятся не в свои дни рождения, а первого января. Поэтому в тех случаях, когда ребенок рождается накануне 31 декабря, ему исполняется сразу два, как только часы пробьют полночь.

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Уже запутались? А ведь на этом национальные особенности не заканчиваются: существует отдельная система расчета возраста мужчин, поступающих на военную службу, и возраста, с которого разрешено употреблять алкоголь и курить. В этих случаях отсчет идет с нуля при рождении, а год прибавляется в день Нового года.

Эту необычную традицию раскритиковали политики: они считают, что страна с такой развитой экономикой и глобальным влиянием попросту не может отставать от времени. И от слов перешли в делу: вся путаница должна закончиться уже в июне 2023 года, когда вступят в силу законы, по которым в Южной Корее будут использовать только международный метод подсчета возраста.

Происхождение системы неясно. Одна из теорий состоит в том, что при определении возраста младенцев учитывается время, проведенное в утробе матери: девять месяцев округляются до 12. Другие связывают это с древней азиатской системой счисления, в которой не было понятия нуля.

А вот объяснения дополнительного года, прибавляемого 1 января, более сложны. Есть теория о том, что древние корейцы помещали свой год рождения в 60-летний цикл китайского календаря. А поскольку в то время не было привычных нам календарей, они, как правило, игнорировали день своего рождения и просто добавляли себе год в первый день лунного календаря.