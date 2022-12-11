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45 минут назад

Не уезжая из города: как небанально отметить праздник

WomanHit.ru

Застолье, оливье и знакомые фильмы — не лучший сценарий главной ночи года

Не уезжая из города: как небанально отметить праздник
Фото: WomanHitWomanHit

Вы не собираетесь уезжать из родного города в Новый год, но и семейное застолье кажется вам банальным вариантом? Даже там, где, кажется, знакома каждая улица, можно устроить праздник, который подарит свежие эмоции и вам, и вашим близким.

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Новогодняя романтика

Если вы решили встретить 2023-й вдвоем с любимым человеком, почувствуйте себя героями голливудского фильма. Откажитесь от смешивания салатов, генеральной уборки и просмотра «Иронии судьбы», забронируйте номер и отправляйтесь в шикарный отель вашего города. Вечером прогуляйтесь по территории со стаканом кофе или глинтвейна, а затем закажите еду в номер и встречайте бой курантов, укутавшись в уютный халат и глядя на фейерверки за окном.

Пузырьки шампанского, обстановка отеля, возможность забыть о быте — все это погрузит вас в романтическую сказку. И весь следующий год будет полон любви и страсти.

Почти тропики

Ваше лента в социальных сетях перед каникулами и во время них тоже наполняется счастливыми снимками с райских островов и белоснежных пляжей? Сложно радоваться за счастливчиков у моря, когда за окном то ли снег, то ли дождь, а под ногами хлюпает грязь. Но все в наших руках!

Если выехать к океану не получается, можно устроить тропики в своем городе. Отправляйтесь в аквапарк: во время праздников там устраивают яркие вечеринки, вы сможете насладиться музыкой, яркими коктейлями и, конечно, горками. Возьмите друзей и проведите эту ночь незабываемо!

Притворись туристом

Родной город мы видим ежедневно, но по дороге на работу или в любимый ресторан вряд ли обращаем внимание на то, как он меняется, вспоминает о достопримечательностях. Новогодняя ночь — отличный повод исправить это.

Отравляйтесь на центральную площадь, чтобы закружиться в хороводе с незнакомцами, бродите по украшенным улицам и рождественским ярмаркам, пробуя яблоки в карамели, пряный глинтвейн. Еще один лайфхак — воспользуйтесь услугами экскурсовода. Вы удивитесь, узнав, сколько интересного вы не знали об истории города.

Ложитесь спать!

А если даже когда елка украшена, а гирлянда мигает, настроения не появилось, не заставляйте себя праздновать. Закажите или приготовьте любимое блюдо, наденьте самую уютную пижаму, застелите постель новым бельем и включите новогоднюю комедию вечером. Отправившись в объятия Морфея, первое утро Нового года вы встретите свежей, обновленной, а значит, и год будет уютным и бодрым.

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