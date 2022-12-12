Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Россияне обсудили цены на праздничное меню в советском ресторане

Мослента

Фото праздничного меню советского ресторана «Пекин» опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва». Россияне в комментариях обсудили цены на блюда в популярном в СССР столичном заведении.

Россияне обсудили цены на праздничное меню в советском ресторане
Фото: МослентаМослента

Посетителям был предложен комплекс из различных закусок и горячих блюд, в нем фигурировали икра, осетрина, ростбиф, фрукты, два вида салатов и антрекот. На десерт подавалось мороженое. Из напитков в меню были водка, вино, вода, клюквенный сок и кофе. Комплекс из указанных блюд стоил 10 рублей.

«Это на сколько человек?» — заинтересовались в комментариях, отметив, что по тем временам червонец был большими деньгами. «На одного человека», «Цены указаны на порцию», — пояснили пользователи сети.

Некоторые попытались перевести стоимость банкета в «Пекине» на одну персону в современные рубли, прикинув, что средняя зарплата в СССР составляла 120-150 рублей, а обед в городской столовой стоил около рубля.

«Это очень дорого. По нынешним московским ценам — тысяч 15 получается», — предположили в комментариях.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители