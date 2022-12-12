Россияне обсудили цены на праздничное меню в советском ресторане

Фото праздничного меню советского ресторана «Пекин» опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва». Россияне в комментариях обсудили цены на блюда в популярном в СССР столичном заведении.

Фото: Мослента Мослента

Посетителям был предложен комплекс из различных закусок и горячих блюд, в нем фигурировали икра, осетрина, ростбиф, фрукты, два вида салатов и антрекот. На десерт подавалось мороженое. Из напитков в меню были водка, вино, вода, клюквенный сок и кофе. Комплекс из указанных блюд стоил 10 рублей.

«Это на сколько человек?» — заинтересовались в комментариях, отметив, что по тем временам червонец был большими деньгами. «На одного человека», «Цены указаны на порцию», — пояснили пользователи сети.

Некоторые попытались перевести стоимость банкета в «Пекине» на одну персону в современные рубли, прикинув, что средняя зарплата в СССР составляла 120-150 рублей, а обед в городской столовой стоил около рубля.