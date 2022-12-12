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41 минуту назад

Москвичи вспомнили о фонтане на месте легендарного «Каменного цветка»

Мослента

О предшественнике легендарного фонтана «Каменный цветок», созданного по проекту архитектора Константина Топуридзе и скульптора Прокопия Добрынина и расположенного на главной аллее ВДНХ, вспомнили подписчики группы «ВКонтакте» «Москва: История Москвы».

Москвичи вспомнили о фонтане на месте легендарного «Каменного цветка»
Фото: МослентаМослента

«С 1939 года недолгое время на ВДНХ на месте "Каменного цветка" стоял другой фонтан, который назывался "Рог изобилия". Он был обрамлен скульптурами двух больших "рогов". Но долго он не просуществовал», — рассказал автор канала.

Уточняется, что первоначальный фонтан был изготовлен из цемента и гипса — материалов, которые не предполагали долговечности конструкции. В 1954 году скульптура была снесена.

«А красивая вазочка! Если бы фрукты были выполнены из мрамора, отлично бы вписалась где-нибудь на ВДНХ такая композиция», — прокомментировал один из подписчиков сообщества.

Истории,Константин Топуридзе,ВДНХ,
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