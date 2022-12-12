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1 час назад

Студентку заставили переодеться в Диснейленде из-за откровенного наряда

Lenta.ru

Студентку Массачусетского университета Джордин Грэйм заставили снять свою одежду в тематическом парке Disney. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Студентку заставили переодеться в Диснейленде из-за откровенного наряда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница Нью-Джерси, США, рассказала, что отправилась в Диснейленд, расположенный во Флориде, в джинсовых шортах и голубом топе с открытой спиной. По словам 20-летней девушки, сотрудники посчитали ее наряд слишком откровенным и попросили ее переодеться, дав ей в руки футболку с логотипом парка. При этом она отметила, что если бы она отказалась выполнять данную просьбу работников, то ей бы грозил штраф в размере 20 долларов (около 1,2 тысяч рублей).

Некоторые зрители поддержали действия сотрудников парка, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более четырех миллионов просмотров. «Ну, и развела тут из-за этого... Это детский парк… Детям не нужно все видеть», — возмутился один из пользователей.

В то же время были и те юзеры, которые защитили Грэйм. «Как замужняя мама троих детей, я не вижу проблем с твоим топом», «Детям все равно в чем ты. Они хотят кататься на аттракционах», — высказывались они.

Истории,Walt Disney,
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