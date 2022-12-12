Что стало с инициатором выноса мумии «вождя народов» из Мавзолея

Главным событием XXII съезда КПСС, состоявшегося в 1961 году, стала новая волна критики в адрес Сталина. Именно тогда было принято решение о выносе тела «отца народов» из Мавзолея. Формальным автором сенсационной инициативы стал Иван Спиридонов – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. Кем был этот человек, и как сложилась его дальнейшая судьба?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Образцовый карьерист

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Жизнь Ивана Спиридонова – во многом образцово-показательный для советской эпохи пример восхождения «с самых низов». Родился он в селе Погибаловка Нижегородской области.

В 1925 году, когда Спиридонову было 20 лет, он устроился слесарем на завод, и с тех пор почти три десятилетия трудился в промышленной отрасли. Спиридонова не коснулись сталинские репрессии, хотя уже в 30-40-х годах, после окончания Ленинградского заочного индустриального института, он руководил заводами. С должности директора ленинградского «Госметра» Иван Васильевич перешёл на партийную работу, возглавив Московский райком ВКП(б). Первым секретарём областного комитета партии Спиридонов стал в 1957 году. С именем этого руководителя связано начало строительства «хрущёвок» в северной столице.

Удар по мертвецу

«Звёздный час» Спиридонова настал 30 октября, в предпоследний день работы XXII съезда. Свою речь на утреннем заседании он начал с общих слов о «неоправданных репрессиях», постигших Ленинград после убийства Кирова. Затем Спиридонов рассказал, что итоги XX съезда в своё время обсуждались на собраниях трудящихся в Ленинграде.

«Уже тогда принимались решения о том, что пребывание тела товарища Сталина в мавзолее Владимира Ильича Ленина, рядом с телом великого вождя и учителя мирового рабочего класса<...> несовместимо с содеянными Сталиным беззакониями», — этот фрагмент выступления, как указано в стенограмме съезда, был встречен «бурными аплодисментами».

По словам Спиридонова, прежде ему нередко приходилось отвечать на вопросы, почему ЦК ещё не перенёс тело Сталина из Мавзолея. Тогда он говорил гражданам, что «не в этом главное». Но ситуация изменилась на XXII съезде, когда стало известно о масштабе преступлений, творившихся Сталиным и его приспешниками.

«Теперь вопрос о переносе тела Сталина из Мавзолея Владимира Ильича Ленина коммунисты и беспартийные выдвигают вновь и ещё более настойчиво, — уверял Спиридонов.

Делегат не отважился присвоить инициативу ни себе лично, ни ленинградскому комитету партии. Нужно было создать видимость, что против Сталина выступил сам «рабочий класс». Поэтому Спиридонов сослался на собрания трудящихся Кировского завода (бывшего Путиловского) и Невского машиностроительного завода имени Ленина. Примечательно, что «прах Сталина» Иван Васильевич предложил не перезахоронить, а абстрактно «переместить в другое место», причём сделать это в самые краткие сроки. Спиридонова поддержали другие делегации, и съезд единогласно принял соответствующее постановление.

Взлёт наверх

Иван Спиридонов блестяще сыграл отведённую ему роль, выполняя волю высшего руководства страны в лице Никиты Хрущёва.

«Как поступить с мёртвым Сталиным, партийная верхушка, конечно же, решила заранее. Но всё это следовало оформить по-театральному зрелищно и впечатляюще», — отмечают авторы Игорь Пыхалов и Игорь Денисов в книге «СССР без Сталина. Путь к катастрофе».

Выбор Спиридонова в качестве главного инициатора историки объясняют его близостью к соратнику Хрущёва Фролу Козлову, который был непосредственным предшественником Спиридонова в Ленинграде.