Британский паб выпустил пиво "Горький Гарри"

Владелец британского паба выпустил новое пиво в ответ на документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет New York Post.
Премьера состоялась 8 декабря на Netflix и вызвала разную реакцию у зрителей. Хозяин заведения, видимо, посмотрел документальный фильм «Гарри и Меган», и у него сложилось свое впечатление на этот счет. Он решил назвать напиток «Горький Гарри».
«Спасибо пабу «Герцог Сассекский» в Чизвике (Западный Лондон) за этот прекрасный британский ответ на жалостливое шоу «Гарри и Меган» от Netflix. Как и подобает, «Горький Гарри» содержанием алкоголя всего 3,9% такой же слабый, как и его тезка», — написал один из тех, кто уже попробовал новый напиток в Twitter.
На логотипе пива изображен принц Гарри в красной, белой и синей цветовой гамме. «Справедливо или нет, но это смешно», «Уильям и Кейт должны [зайти и] выпить», «Обожаю британское чувство юмора», — написали другие пользователи социальной сети.
Были и те, кто заступился за принца Гарри и посчитал шутки в его адрес неуместными.