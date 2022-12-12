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3 часа назад

Британский паб выпустил пиво "Горький Гарри"

Газета.Ru

Владелец британского паба выпустил новое пиво в ответ на документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет New York Post.

Британский паб выпустил пиво "Горький Гарри"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера состоялась 8 декабря на Netflix и вызвала разную реакцию у зрителей. Хозяин заведения, видимо, посмотрел документальный фильм «Гарри и Меган», и у него сложилось свое впечатление на этот счет. Он решил назвать напиток «Горький Гарри».

«Спасибо пабу «Герцог Сассекский» в Чизвике (Западный Лондон) за этот прекрасный британский ответ на жалостливое шоу «Гарри и Меган» от Netflix. Как и подобает, «Горький Гарри» содержанием алкоголя всего 3,9% такой же слабый, как и его тезка», — написал один из тех, кто уже попробовал новый напиток в Twitter.

На логотипе пива изображен принц Гарри в красной, белой и синей цветовой гамме. «Справедливо или нет, но это смешно», «Уильям и Кейт должны [зайти и] выпить», «Обожаю британское чувство юмора», — написали другие пользователи социальной сети.

Были и те, кто заступился за принца Гарри и посчитал шутки в его адрес неуместными.

Истории,Netflix,
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