Британский паб выпустил пиво "Горький Гарри"

«Спасибо пабу «Герцог Сассекский» в Чизвике (Западный Лондон) за этот прекрасный британский ответ на жалостливое шоу «Гарри и Меган» от Netflix. Как и подобает, «Горький Гарри» содержанием алкоголя всего 3,9% такой же слабый, как и его тезка», — написал один из тех, кто уже попробовал новый напиток в Twitter.