Новый год: традиции и история праздника

Традиция отмечать Новый год имеет длинную историю и менялась в разных странах в разные эпохи. Но несмотря на то, что обычаи празднования претерпевали изменения и даже сами даты торжества несколько раз переносились, неизменным оставалось одно — ожидание волшебства, чуда и веры в лучшее, которое обязательно вот-вот наступит.

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История появления новогоднего праздника

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Своими корнями традиция праздновать Новый год уходит в Месопотамию, где в III веке до нашей эры появились первые письменные упоминания о традиции отмечать пробуждение природы. Праздник отмечали в марте, приурочив его к началу полевых работ. Стоит отметить, что веселье длилось 11 дней, в это время никто не работал, люди ходили друг к другу в гости и устраивали уличные гуляния. Прошло много веков, а эта традиция, хоть и претерпела изменения, трансформировалась, но не исчезла. Вскоре новый праздник переняли греки, египтяне и римляне.

Как Новый год впервые отпраздновали 1 января

«Виновниками» переноса даты празднования Нового года с марта на январь стали римляне. А точнее, Гай Юлий Цезарь. Он инициировал создание нового календаря, который вступил в силу 1 января 45 года до нашей эры. Именно тогда Новый год и пришелся впервые на 1 января.

Тем не менее, еще в течение многих веков в разных частях света люди для празднования Нового года выбирали разные даты. Должно было пройти время, чтобы большинство стран пришли к единой дате.

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Как праздновали Новый Год в Древней Руси

О том, когда именно праздновали Новый год в языческой Руси, у историков нет единого мнения. Вернее, большинство исследователей сходятся во мнении, что традиция отмечать этот праздник совпадала с окончанием зимы. Кто-то называет датой празднования Нового года 1 марта, другие уверены, что Новый год совпадал с днем весеннего равноденствия и отмечался 22 марта.

С приходом христианства наши предки, наконец, определились с датой празднования Нового года: 1 марта. Появилась такая традиция, благодаря принятию на Руси вместе с новой верой и нового календаря, юлианского. Правда, спустя несколько веков (согласно одним данным в 1348 году, по другим – в конце XV века) православная церковь вновь изменила дату празднования Нового года, сдвинув ее на 1 сентября и приурочив к празднованию дня Симеона первого столпника.

Новый год от Петра I до советских времен

В декабре 1699 года Петр I издал указ, согласно которому закреплял за празднованием Нового года новую дату – 1 января. За пример царь взял обычай европейских народов, которые давно жили не по юлианскому, а по грегорианскому календарю. Церковь в России при этом продолжала жить по юлианскому календарю, однако, Петр ввел новую систему летоисчисления: от Рождества Христова.

Что же касается обычаев празднования Нового года, тут Петр I взял за основу традиции европейских государств. В частности, из Европы пришла традиция украшать дома еловыми ветками и сосновыми ветками. Стоит, кстати, упомянуть, что так уже делали иностранцы, которые проживали в Немецкой слободе, теперь же предлагалось подобны образом поступать и русским людям. Эта традиция, кстати, поначалу была принята в штыки. Если для немцев, например, ель была символом вечной жизни, то у славянских народов, напротив, это дерево ассоциировалось с похоронными обрядами. Поэтому новый обычай использования еловых веток во время веселья приняли далеко не сразу.

Также, согласно указу Петра I, людям в течение 7 дней после празднования Нового года полагалось веселиться и ходить друг к другу в гости, устраивать массовые гуляния. Таким образом, отойдя от церковных традиций, Новый год стал праздником светским.

Правда, постепенно праздновать Новый год массово перестали: это осталось привилегией императоров и дворян, в домах которых проводились грандиозные праздники.

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В период правления Екатерины II копилку традиций празднования Нового года пополнил новый обычай обмениваться подарками. Также стали больше внимания уделять новогодним угощениям. В XIX столетии начали подписывать новогодние открытки, а непременными атрибутами праздниками стали елочные игрушки и шампанское на новогоднем столе. А в 1852 году в Санкт-Петербурге была установлена первая публичная новогодняя елка.

Новый год в советское время и до наших дней

После революции, в 1918 году, в стране вновь встал вопрос о календарной реформе: с юлианского календаря решили перейти на григорианский, по которому с 1582 года уже жила вся Европа. Новый календарь стал актуален с 1 февраля 1918 года. Все даты в стране сместились на две недели вперед. Из-за этого празднование русского Рождества «переехало» с 25 декабря на 7 января, то есть стало отмечаться уже после Нового года. Появился и неофициальный новый праздник — Старый Новый год, который праздновали в ночь с 13 на 14 января.