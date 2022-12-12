Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
2 часа назад

Мужчина сделал пересадку волос из-за шуток лысеющего брата и показал результат

Lenta.ru

Владелец бизнеса по продаже мемориальных товаров Карло Бранкати из Великобритании сделал пересадку волос из-за насмешек родственников и показал результат. Соотвествующий материал появился на сайте издания Gazettelive.

Мужчина сделал пересадку волос из-за шуток лысеющего брата
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, мужчина рассказал, что начал лысеть в 25 лет. По словам Бранкати, из-за этого он не мог знакомиться с женщинами, поскольку чувствовал себя неуверенно. Кроме того, родственники и друзья постоянно шутили над его проблемой. По этой причине он избегал зеркал и стал сравнивать себя с другими людьми.

Решиться на пересадку волос бизнесмену помог разговор с его братом из Сиднея по FaceTime, который также страдает облысением.

«Он сказал, что это было все равно, что смотреться в зеркало. Я подумал, черт возьми, с меня хватит. Через неделю я решил рискнуть и поехал в Турцию», — заявил герой материала.

После консультации с парикмахером британец записался на операцию, за которую он заплатил три тысячи евро (около 199 тысяч рублей).

«Это сотворило чудеса с моей уверенностью. Я не могу передать вам, насколько я счастлив. Я буду подходить к девушкам и знакомиться с ними, не боясь неловких ситуаций», — высказался он.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители