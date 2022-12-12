Мужчина сделал пересадку волос из-за шуток лысеющего брата

Так, мужчина рассказал, что начал лысеть в 25 лет. По словам Бранкати, из-за этого он не мог знакомиться с женщинами, поскольку чувствовал себя неуверенно. Кроме того, родственники и друзья постоянно шутили над его проблемой. По этой причине он избегал зеркал и стал сравнивать себя с другими людьми.