Кто придумал самолеты и научил их подниматься в небо

Братья Уилбур и Орвилл Райт были американскими изобретателями и пионерами авиации. 17 декабря 1903 года братья Райт совершили один из первых полетов на устойчивом и управляемом самолете с двигателем; два года спустя они преодолели свой собственный рубеж, когда построили и подняли в воздух первый самолет. "Рамблер" расскажет о том, как братья Райт пришли к успеху и сумели поднять в небо свое творение.

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Ранние годы

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Уилбур Райт родился 16 апреля 1867 года недалеко от Милвилля, штат Индиана. Он был средним ребенком в семье из пяти детей. Его отец, Милтон Райт, был епископом в Церкви Объединённых Братьев во Христе. Его матерью была Сьюзен Кэтрин Кернер.

Позже семья переехала в Дейтон, штат Огайо. В детстве товарищем по играм Уилбура был его младший брат Орвилл Райт , родившийся в 1871 году в Дейтоне.

Милтона Райт часто отправлялся с проповедями в дорогу, а возвращаясь назад, привозил детям игрушки. В 1878 году он привез своим мальчикам небольшую модель вертолета. Сделанная из пробки, бамбука и бумаги и оснащенная резиновой лентой для вращения лопастей, модель была основана на конструкции французского пионера авиации Альфонса Пено. Очарованные игрушкой и ее механикой, Уилбур и Орвилл на всю жизнь полюбили воздухоплавание и полеты.

Уилбур был сообразительным и прилежным ребенком и отлично учился в школе. Он планировал поступить в Йельский университет после окончания школы, однако зимой 1885-1886 года несчастный случай изменил ход жизни Уилбура. Он был тяжело ранен во время хоккейного матча и получил удар клюшкой по голове.

Хотя большинство его травм зажило, инцидент поверг Уилбура в депрессию. Он не получил аттестат об окончании средней школы, отменил планы на поступление в колледж и остался в доме своей семьи. Уилбур провел большую часть этого периода дома, читая книги в семейной библиотеке и заботясь о своей больной матери, которая умерла в 1889 году от туберкулеза.

В 1889 году братья основали собственную газету West Side News. Уилбур редактировал газету, а Орвилл был издателем. Братья также разделяли страсть к велосипедам — новое увлечение, охватившее всю страну. В 1892 году Уилбур и Орвилл открыли магазин велосипедов, ремонтировали велосипеды и продавали велосипеды собственного дизайна.

Первый полет

Всегда работая над различными механическими проектами и следя за научными открытиями, братья Райт внимательно следили за исследованиями немецкого летчика Отто Лилиенталя. Когда Лилиенталь погиб при крушении планера, братья решили начать собственные эксперименты с полетами. Решив разработать свою собственную машину, Уилбур и Орвилл направились в Северную Каролину, известную сильными ветрами.

Уилбур и Орвилл принялись за работу, пытаясь понять, как сконструировать крылья для полета. Они заметили, что птицы наклоняют свои крылья для баланса и контроля, и попытались подражать этому, разработав концепцию под названием «деформация крыльев». Когда они добавили подвижный руль, братья Райт обнаружили, что у них уже есть тот самый ключ к успеху.

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17 декабря 1903 года им удалось совершить первый свободный управляемый полет на механическом самолете тяжелее воздуха. Уилбур пролетел на их самолете 59 секунд на расстоянии 852 футов, что является выдающимся достижением.

Братья Райт вскоре обнаружили, что их успех оценили не все. Многие в прессе, а также коллеги-эксперты вообще не хотели верить утверждениям братьев. В результате в 1908 году Уилбур отправился в Европу, где, как он надеялся, ему удастся убедить публику и продать самолеты.

Слава

Во Франции Уилбур нашел гораздо более восприимчивую аудиторию. Он совершал много публичных полетов и подвозил официальных лиц, журналистов и государственных деятелей. В 1909 году Орвилл присоединился к своему брату в Европе, как и их младшая сестра Кэтрин. Райты стали там огромными знаменитостями, их принимали члены королевской семьи и главы государств, и они постоянно фигурировали в прессе.

Братья Райт начали продавать свои самолеты в Европе, прежде чем вернуться в Соединенные Штаты в 1909 году. Они стали успешными бизнесменами, выполняя контракты на поставку самолетов в Европе и Соединенных Штатах.

Уилбур и Орвилл всегда разделяли заслуги в своих нововведениях и поддерживали тесные отношения на протяжении всей своей жизни. Однако за кулисами существовало разделение труда. Обладая острым чутьем, Уилбур был организатором бизнеса, занимая пост президента компании.

Наследие

Уилбур заболел во время поездки в Бостон в апреле 1912 года. Ему поставили диагноз брюшной тиф, и он умер 30 мая в своем семейном доме в Дейтоне. Милтон Райт записал в своем дневнике:

«Короткая жизнь, полная последствий. Безошибочный ум, невозмутимый нрав, большая самонадеянность и такая же большая скромность, ясно видя правду, неуклонно преследуя ее, жил и умер».

Орвилл провел последние три десятилетия своей жизни, работая в советах и комитетах, связанных с аэронавтикой, в том числе в Национальном консультативном комитете по аэронавтике, предшественнике Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).