Цыганка предсказывала: как Диор после войны переодел весь мир

16 декабря 1946 года Кристиан Диор открыл двери своего дома моды на авеню Монтань в Париже. "Рамблер" расскажет, что предсказала цыганка французскому мальчику и как он стал знаменитым на весь мир кутюрье.

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Кристиан Диор родился в городке Гранвиль на северо-западе Франции (Нормандия) 21 января 1905 года. В 1911 году, когда мальчику было 6 лет, он с семьей переехал в Париж на постоянное место жительства. Еще в детстве цыганка предсказала будущее Кристиана, сказав ему, что он останется без средств к существованию, но потом разбогатеет благодаря женщинам. Естественно, 14-летний мальчик в это не поверил, ведь дела в семье шли более чем хорошо. По настоянию родителей Кристиан готовился стать дипломатом, для чего в 1920 году поступил в бесплатную школу политических наук. Однако этим Диор ограничился, потому что эта сфера его мало интересовала.

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С детства Кристиан Диор увлекался искусством и мечтал связать с ним свою жизнь. Вместо изучения географии, политики и других наук, необходимых дипломату, Диор и его друг открыли художественную галерею, в которой продавали произведения искусства своих современников и антиквариат.

В 1929 году галерея прекратила свое существование из-за экономического кризиса. Затем модельер начал продавать эскизы парижским Домам моды и иллюстрировать страницы журнала Le Figaro. В результате его талант заметил Марсель Буссак, текстильный магнат, который в начаале предложил Диору поработать над дизайном другого модного бренда, но Кристиан отказался, желая создать собственный дом.

Так, 16 декабря 1946 года на авеню Монтань в Париже был открыт модный дом Диор. Это случилось при поддержке Марселя Буссака, вложившего несколько миллионов франков в Дом высокой моды, носящий имя Диор.

В феврале 1947 года Диор представил первую коллекцию женской одежды, которую журналисты тут же окрестили «New Look». СМИ писали: «Диор спас Париж, как Париж был спасен в битве на Марне».

Коллекция произвела революцию в мире послевоенной моды. Разоренная Франция, привыкшая к скромным и практичным фасонам, была просто сражена шикарными женственными моделями из дорогих тканей с акцентом на тонкой талии, длинными перчатками и элегантными шляпками.

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Диор вернул французской моде роскошь и утонченность и стал настоящим диктатором моды на следующее десятилетие.

Великий мастер своего времени Баленсиага признавался, что находит ужасным обращение Диора с тканью. Многослойная подкладка из тика, плотного льна, тюля противоречит основному кредо Balenciaga: «Пусть ткань говорит сама за себя». Но самая острая критика была от Коко Шанель:

«Диор? Он не одевает женщин. Он их набивает».

Тем не менее, несмотря на критику, платья от Dior стали невероятно популярными, а женщины соперничали за право их покупать.

В 1949 году Кристиану Диору принадлежало 75 % всего французского экспорта модной одежды. В том же году, согласно опросу французского института социологических исследований Gallup, Диор был назван в числе пяти самых известных людей мира.

Диор хорошо знал рынок. Он ввел совершенно новый тип подачи, не имевший ничего общего с степенными, спокойными довоенными показами мод. У Dior модели были театральными, величаво проплывали мимо зрителей. Модели сменяли друг друга так быстро, что перехватывало дыхание, в это время звучали причудливые названия моделей платьев.

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Каждые полгода Dior предлагал новое направление. Он был первым кутюрье, который от одной коллекции к другой мог кардинально изменить длину юбки и даже весь силуэт. Кстати, дизайнеры Дома Dior впоследствии создали традицию показов мод каждый сезон (зимой для следующего лета, а летом – для следующей зимы).

Сразу же после первого громкого успеха Диор выпустил свой первый аромат. Это были Miss Dior, в которых нежный аромат ландышей перекликался с идеей New Look и был легким и воздушным.

«Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, последний штрих образа», — любил повторять Диор.

После Miss Dior были и другие легендарные ароматы – Diorama, Diorissimo, J'adore.

В 1955 году Dior открывает новый флагманский магазин между авеню Монтань и улицей Франсуа Лер. Этот год также отмечен выпуском дебютной губной помады Dior. Далее следует линия косметических продуктов. В том же году будущий дизайнер Ив Сен-Лоран становится первым и единственным помощником Кристиана Диора в возрасте 19 лет.