День в истории: джентльмены удачи и суровые новозеландцы

Чем примечательна дата 13 декабря?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 13 декабря, в России — День медведя — косолапые впадают в зимнюю спячку. 13 декабря типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником, голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию, в Москве прошла премьера кинокомедии "Джентльмены удачи", начали строить КАМАЗ. Родились: химик Ренад Сагдеев, политик и бизнесмен Урал Рахимов, поэт Валерий Брюсов. Умерли: архитектор и художник Петр Сперанский, актер Айдар Хафизов, физик и химик Николай Бекетов, хирург Николай Склифосовский, капитан эскадрильи Ольга Санфирова. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре "Реального времени".

Видео дня

Ковш для КАМАЗа

13 декабря 1941 года в Казани родился советский и российский химик, академик РАН Ренад Сагдеев. В 1965 году он окончил Новосибирский государственный университет. С 1987 года — член-корреспондент АН СССР. В 1997 году стал академиком Российской академии наук по отделению общей и технической химии. С 1965 по 1993 годы работал заместителем директора Института химической кинетики и горения СО РАН в Новосибирске. В 1993 году стал директором новосибирского Международного томографического центра СО РАН. Совместно со своими сотрудниками получил Ленинскую премию за цикл работ "Магнитно-спиновые эффекты в химических реакциях".

13 декабря 1961 года в Уфе родился Урал Рахимов, сын первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Он окончил Уфимский нефтяной институт и Французский институт нефти, получил степень магистра Пенсильванского университета. Председательствовал в советах директоров "Башнефтехима", "Башкирской топливной компании", "Башнефти", "Башкирэнерго", был депутатом Госсовета республики и президентом хоккейного клуба "Салават Юлаев". В апреле 2014 года в его отношении было возбуждено уголовное дело, Рахимова объявили в розыск, обвиняя в незаконном присвоении и легализации акций "Башнефти". Более 10 лет проживает за границей.

13 декабря 1969 года экскаваторщик Михаил Носков вынул первый ковш земли на промышленной площадке КАМАЗа. Параллельно шло строительство новых кварталов Набережных Челнов. Строительно-монтажные работы начались в феврале 1970 года, и уже к концу года были уложены первые кубометры бетона в корпус Ремонтно-инструментального завода, а также в корпус серого и ковкого чугуна Литейного завода. Первая очередь предприятия была сдана в эксплуатацию 29 декабря 1976 года. Первым директором КАМАЗа стал заместитель министра автомобильной промышленности Лев Васильев. К августу 1980 года был выпущен 150-тысячный автомобиль КАМАЗ.

13 декабря 1964 года скончался Петр Сперанский. Работал он главным художником Качаловского, оперного и Камаловского театров. Также занимался реконструкцией Гостиного двора и строительством стадионов "Динамо" и "Трудовые резервы", филиала Академии наук СССР.

13 декабря 2020 года умер известный актер театра имени Камала Айдар Хафизов. Он родился 20 мая 1943 года в селе Конь Пестречинского района, в 1970-м окончил Казанское театральное училище, с 1971 по 1974 годы был режиссером в ДК имени Ленина, в 1974—1975 годы занимал должность главного администратора театра кукол. Также он был артистом филармонии и Республиканского передвижного театра.

13 декабря 2021 года "Реальное время" рассказало, что программа капремонта многоквартирных домов в Казани оказалась под угрозой срыва. Из-за выросших в два-три раза цен на стройматериалы сдвинулись сроки сдачи объектов. Несмотря на то, что правительство РФ разрешило до 25% увеличить сумму контрактов, подрядчики в итоге остались в "минусе" — им недоплатили 211 млн рублей. Из возникшей ситуации мэрия сделала свои выводы: нужна отдельная программа по капремонту исторических зданий, а договоры на будущий год заключат только с теми, у кого есть финансовая подушка безопасности.

День рождения Евгения Петрова, выход на экраны фильма "Джентльмены удачи"

13 декабря 1742 года императрица Елизавета Петровна своим указом распорядилась немедленно выслать евреев за границу и впредь их в Россию не впускать. "…Из всей нашей империи, из городов, сел и деревень всех мужеского и женского пола жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, со всем их имением, немедленно выслать за границу и впредь их ни под каким видом в нашу Империю ни для чего не впускать, разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания". В 1743 году генеральная войсковая канцелярия Малороссии и Лифляндская губернская канцелярия попросили разрешения на временный въезд купцам-евреям, но получили отказ. Впрочем, указ Елизаветы так и не был полностью исполнен, поскольку встретил многочисленное сопротивление.

13 декабря 1971 года в московском кинотеатре "Россия" прошла премьера кинокомедии "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого по сценарию Георгия Данелии и Виктории Токаревой. Фильм выпустили в прокат после просмотра и одобрения Леонида Брежнева. Через несколько лет Токарева и Данелия работали над другой знаковой картиной — "Мимино".

Открытие Новой Зеландии, родился Вернер фон Сименс

13 декабря 1476 года типограф Уильям Кэкстон впервые в Британии издал в типографии в Вестминстере написанную на латинском языке индульгенцию. Также он работал переводчиком и стал первым добавлять в книги предисловия. Из его типографии вышла первая в Великобритании книга — "Изречения, или Высказывания философов" 18 ноября 1477 года. За ней последовали труды Чосера, Боэция, Овидия, Вергилия, Боккаччо, рыцарские романы и, наконец, "Смерть Артура" Томаса Мэлори.