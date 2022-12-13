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2 часа назад

Стали известны топ-5 фэнтези книг 2022 года

Вести Подмосковья

Анастасия Кузина – автор контента в телеграм-канале и куратор закрытого книжного клуба «Книжный Лис» - назвала несколько книг жанра фэнтези, которые стоит прочитать. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Стали известны топ-5 фэнтези книг 2022 года
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

1. Линетт Нони. «Мятежная королева», 16+

Легкая и увлекательная книга, которая отличается особенной атмосферой, интересным сюжетом и интригующей концовкой.

2. Брент Уикс. «Черная Призма», 16+

Эпическое фэнтези, оно привлекает своей масштабностью, необычным сюжетом и обаятельными героями. В этот мир погружаешься буквально с первых строк и выныриваешь в реальность лишь для того, чтобы набрать кислорода.

3. Евгения Александрова. Цикл «Проклятый капитан», 16+

Фэнтезийная трилогия для любителей сильных, однако неоднозначных героев с потрясающими, реалистичными декорациями, романтической линией и динамичным сюжетом.

4. Ксения Хан. «Дракон в свете луны», 16+

Героическое фэнтези для любителей дорам с волшебной, сказочной атмосферой, яркими, прописанными героями, драконами и черными дырами.

5. Анна Пушкина. «Дар Кроуги», 16+

Произведение, которое читается практически на одном дыхании. Объемный, прописанный мир, увлекательный сюжет и непередаваемая атмосфера.

Истории,
18+
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