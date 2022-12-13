Стали известны топ-5 фэнтези книг 2022 года

Анастасия Кузина – автор контента в телеграм-канале и куратор закрытого книжного клуба «Книжный Лис» - назвала несколько книг жанра фэнтези, которые стоит прочитать. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Легкая и увлекательная книга, которая отличается особенной атмосферой, интересным сюжетом и интригующей концовкой.
Эпическое фэнтези, оно привлекает своей масштабностью, необычным сюжетом и обаятельными героями. В этот мир погружаешься буквально с первых строк и выныриваешь в реальность лишь для того, чтобы набрать кислорода.
Фэнтезийная трилогия для любителей сильных, однако неоднозначных героев с потрясающими, реалистичными декорациями, романтической линией и динамичным сюжетом.
Героическое фэнтези для любителей дорам с волшебной, сказочной атмосферой, яркими, прописанными героями, драконами и черными дырами.
Произведение, которое читается практически на одном дыхании. Объемный, прописанный мир, увлекательный сюжет и непередаваемая атмосфера.