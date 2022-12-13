Почему у пионеров были запрещены рукопожатия

В числе первых задач, которые выполняло пионерское движение в СССР, было распространение понятий о гигиене среди детей от Средней Азии до Чукотки. Поэтому основанная в 1922 году Всесоюзная пионерская организация имени Ленина включала в свой устав правила, которые на сегодняшний день кажутся довольно экзотичными и даже смешными.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Товарищ Рыков, я за руку не здороваюсь!»

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В 1926 году журнал «Советское фото» опубликовал снимок, на котором председатель Совнаркома Алексей Рыков протягивает руку мальчику в пионерском галстуке. Тот улыбается, но отказывается принять рукопожатие.

«А.И. Рыков здоровается с пионером, но тот твердо знает свой устав и руки не подает», — гласила подпись под данным кадром. В то время пионеры приветствовали друг друга и взрослых только пионерским салютом. Такая мера была введена на фоне борьбы с рукопожатиями, которая проводилась партией в начале 1920-х. В стране бушевали эпидемии тифа и холеры, и отказ от рукопожатий должен был снизить количество заболевших детей и взрослых.

«Если ты красной гигиене друг — руки прочь от пожатия рук!», — пародировал советскую пропаганду сатирик Виктор Ардов в рассказе 1926 года «Лозунгофикация». Владимир Маяковский же на полном серьезе провозглашал: «Долой рукопожатия! Без рукопожатий встречайте друг друга и провожайте!». По мнению ряда исследователей, столь активное навязывание правил гигиены объясняется не только заботой власти о здоровье населения.

«Процесс утверждения советской системы и ее исключительная нетерпимость к чуждым элементам предоставили фактически безграничные возможности для сортировки нового/старого в категориях чистого/грязного, опасного/безопасного, здорового/больного. Дискурс о социальной гигиене, обеспечивающий оптимальную связность этих категорий, в 1920-е годы стал едва ли не официальным языком советской власти. А навязывание гигиенического порядка оказалось частью или даже способом навязывания порядка политического», — отмечается в одном из обзоров культуролога Татьяны Фетисовой.

«Пионеры не курят и не пьют»

Советские пионеры в обязательном порядке соблюдали и другие «гигиенические правила». В 1923 году бюро ЦК РКСМ приняло перечень «обычаев», которым должны были следовать все школьники. Начинать утро предписывалось с мытья рук, шеи, ушей, чистки зубов и обтирания тела. Затем мальчики и девочки должны были заниматься гимнастикой. Пионеру следовало охранять здоровье других, т. е. следить за чистотой, не сорить и не плевать на пол. Также запрещалось держать руки в карманах (почему эта привычка считалась вредной — не разъяснялось). Пионерам многократно повторяли очевидные вещи: нужно мыть руки перед едой и закрывать рот рукой при кашле.

В целом членам детской организации полагалось быть «здоровыми» и «выносливыми». Так что в случае болезни пионеры могли сильно переживать — не нарушают ли они «заветов Ильича»? По статистике, 60% детей в середине 1920-х страдали от малокровия, а 70% перенесли скарлатину, корь и другие инфекции. Кроме того, во времена НЭПа многие дети, рано начинали копировать взрослых, поэтому им в открытую говорили об опасности вредных привычек.

«Пионеры не курят и не пьют (вино и табак — яд)», — гласил девятый пункт перечня пионерских правил.

От гигиены — к спорту

В последующем упоминания о правилах гигиены исчезли из пионерских уставов. Упор в воспитании подрастающего поколения стал делаться на пропаганду коммунистических ценностей. Также акцент деятельности пионерии сместился в сторону занятий спортом, поэтому ни о каких прежних запретах играть в футбол (а были и такие) уже в тридцатых речи не было.