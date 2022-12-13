Лукьяненко назвал лучшие книги в жанре фантастики

«Американская фантастика является самой разнообразной и сильной в мире. Фэнтези у нас со всех сторон хлещет с телеэкранов, давайте все-таки касаться более твердого жанра, приближенного к нашей реальности, хоть и фантастического. Также совершенно беззастенчиво назову свой собственный цикл, который был написан в прошлом и в этом году, сейчас уже все книги опубликованы. Это четыре романа из цикла «Измененные». Романы писались буквально в период пандемии, а когда начались события этого года, к моему удивлению они оказались пророческими. Во всяком случае из того, что там описано, нас пока что не посетили космические пришельцы, все остальное мы уже получили», - указал Лукьяненко.