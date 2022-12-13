Почему у некоторых советских квартир странная планировка

Советские архитекторы в первые же десятилетия с момента образования СССР взяли курс на «коллективизацию» и «окоммуналивание» населения многоквартирных домов. Порой подобная оптимизация принимала самые причудливые формы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Квартира-коммуна

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«Пчелиный» принцип расселения жильцов в МКД взяли за основу еще в конце двадцатых годов ХХ века. Одними из самых известных застрельщиков этой идеи того времени были советские архитекторы-конструктивисты Иван Леонидов, Моисей Гинзбург и Иван Николаев, которым принадлежал замысел возводить дома-коммуны. Новаторская идея активно популяризировалась в печати.

Так, Иван Леонидов писал, что за автономными жилыми ячейками в подобном доме – архитектурное будущее, это оптимальный вариант сосуществования коммунаров, как семейных, так и холостых. В конце двадцатых – начале тридцатых в столице началось строительство нескольких таких домов, одним из которых стал так называемый «Дом Наркомфина» на Новинском бульваре. По проекту планировки в большинстве квартир не предусматривалось индивидуальных кухонь, общими были прихожие, ванные комнаты и гостиные. В «ячейках» имелись специальные ниши для встраиваемой мебели, причем не магазинной, а также спроектированной персонально для такого рода малогабаритных помещений (нетиповая меблировка могла там просто не поместиться). Подобное проектирование жилья рассчитывалось на невзыскательных лимитчиков, приезжающих в Москву из провинции. Однако уже к середине тридцатых строительство домов-коммун было прекращено – эту идею сочли «перегибом» в советской архитектуре. Сами экспериментальные МКД стоят по сей день, но уже в перепланированном, более удобном для проживания, виде.

Дом НКВД с прозрачными стенами

По словам старшего научного сотрудника Музея архитектуры имени Щусева Анастасии Фирсовой, эта многоэтажка сталинской архитектуры на Смоленской площади архитектором, Иваном Жолтовским, возводилась более 10 лет, с 1939 года. Ее еще называют «Домом НКВД» из-за того, что в свое время значительное количество квартир здесь занимали чекисты. В современном понимании странность планировки жилых помещений в доме сталинской архитектуры состояла в том, что у кухонь, столовых и холлов отсутствовали стены – их заменяли раздвижные стеклянные перегородки, которые при желании делали эти помещения едиными и общими для жильцов соседних квартир.

Туалет на кухне

Гендиректор одного из агентств недвижимости Санкт-Петербурга, рассказывая о многолетнем опыте риэлторской работы на рынке купли-продажи жилья питерского жилого фонда постройки времен СССР, приводит совершенно неожиданные примеры планировки квартир в подобных МКД. К примеру, для риэлторов обычная картина, когда в квартирах не предусмотрено место для ванной комнаты: в СССР считалось, что советский гражданин и в бане может помыться. Впоследствии жильцы сами громоздили ванны или душевые кабины там, где мало-мальски позволяли условия – на кухне, в коридоре. Однажды агента по недвижимости до глубины души поразила такая картина: посреди кухни, прямо рядом с плитой, стоял туалет «типа сортир». Оказалось, что в свое время квартиры на этажах спланировали так, что фасонная канализационная труба прошла прямиком через центр кухни в жилом помещении этажом ниже.

«Атомные» неудобства

Москвич Кирилл Банатин, проживающий в так называемом «Доме атомщиков» (многоэтажка построена на Большой Тульской улице столицы), рассказал порталу The Village о планировке квартир в этом громоздком сооружении, возводившемся по проекту архитектора Владимира Бабада с 1981 года на протяжении больше 10 лет, с постоянно вносимыми изменениями. Жилое пространство многоэтажки, предусмотренное для квартир, перекраивалось в результате перепланировок для увеличения количества жилых помещений, которых в итоге получилось в два раза больше, чем изначально проектировалось.