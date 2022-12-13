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2 часа назад

Эксперт назвал опасные для щенков игры

РИА "ФедералПресс"

С помощью игр щенки познают мир, но слишком большие нагрузки и игры со взрослыми собаками могут навредить психическому и физическому здоровью питомца. Подробности рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт назвал опасные для щенков игры
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Первое время постарайтесь искать для своей собаки друзей одной весовой категории, а когда она окрепнет, смело знакомьте ее со всеми сородичами», – отмечает кинолог.

Резкие рывки могут травмировать собаку. Играть с щенком можно, но это следует делать мягко, без рывков. Чрезмерные нагрузки могут стать причиной развития ортопедических заболеваний у питомцев.

Не следует бегать с щенками наперегонки по лестницам или спускаться по ним длительное время. Щенкам на пользу пойдут короткие подъемы и спуски на естественных препятствиях.

Обучая питомца следует отдать приоритет необходимым командам и умственным упражнениям, сообщает РИАМО.

«Постепенно увеличивайте нагрузки и добавляйте новые игры. Таким образом вы обеспечите собаке долгую и счастливую жизнь рядом с вами», – отметил Голубев.

Истории,Владимир Голубев,
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