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2 часа назад

Домашняя крыса спасла хозяйку от смерти

Lenta.ru

Домашняя крыса по кличке Рэтти спасла от пожара 61-летнюю хозяйку Кэролайн Дэвис из английского города Питерборо, Великобритания. Об этом сообщает The Sun.

Домашняя крыса спасла хозяйку от смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дэвис, болеющая раком, приняла лекарства и случайно заснула под их действием с зажженной сигаретой в руке. Ее разбудила Рэтти, вцепившись в нее когтями. Проснувшись, женщина обнаружила, что ее халат загорелся. Ей удалось потушить огонь и не допустить его распространения.

Хозяйка уверена, что крыса спасла ее от смерти и перенесла сигарету в другое место, так как женщина обнаружила ее в 30 сантиметрах от кровати. Она нашла Рэтти и принесла ее домой полтора года назад.

«Я не думала, что она переживет ночь. Я только кормила и поила ее, чтобы дать ей спокойно умереть. Но, к моему удивлению, она становилась все сильнее и сильнее. Она отплатила мне сполна», — утверждает Дэвис.

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