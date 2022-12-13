Домашняя крыса спасла хозяйку от смерти

Домашняя крыса по кличке Рэтти спасла от пожара 61-летнюю хозяйку Кэролайн Дэвис из английского города Питерборо, Великобритания. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дэвис, болеющая раком, приняла лекарства и случайно заснула под их действием с зажженной сигаретой в руке. Ее разбудила Рэтти, вцепившись в нее когтями. Проснувшись, женщина обнаружила, что ее халат загорелся. Ей удалось потушить огонь и не допустить его распространения.

Хозяйка уверена, что крыса спасла ее от смерти и перенесла сигарету в другое место, так как женщина обнаружила ее в 30 сантиметрах от кровати. Она нашла Рэтти и принесла ее домой полтора года назад.