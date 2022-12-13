К Земле приблизится «рождественский» астероид

Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Европейского космического агентства во вторник, 13 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В тексте сообщения говорится, что данное небесное тело достаточно крупное и подлетит достаточно близко к нашей планете, чтобы за ним смогли наблюдать даже «астрономы-любители».

В свою очередь издание Daily Express указало, что астероид в диаметре достигает 140 метров и приблизится к Земле на расстояние в 680 000 километров, поэтому никакой опасности для человечества он не представляет. Журналисты из Великобритании прозвали 2015 RN35 «рождественским астероидом», передает РИА Новости.