Каждому владельцу котиков наверняка знакомо успокаивающее, ритмичное мурчание его питомцев, когда они дремлют на полуденном солнце или прижимаются к ногам хозяина. Но почему кошки мурчат?

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У большинства людей этот тихий, приятный звук ассоциируется исключительно с чувством удовольствия, но на самом деле это может происходить по целому ряду причин: некоторые из них безобидные, другие требуют вашего внимания. В этой статье мы расскажем, почему мурчат кошки, что это значит на кошачьем языке, как и чем котики мурлыкают, и почему могут перестать. После прочтения вы будете понимать своих любимцев ещё лучше.

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Почему кошки мурлыкают — что это значит?

Да, наши питомцы могут мурлыкать от удовольствия. Когда вы видите, как ваш котик свернулся в клубок, скорее всего, он также будет мягко урчать на вдохе и выдохе, будто бы посылая вам волну спокойствия. Но не стоит думать, что этот знак — точный индикатор того, что у вашего домашнего любимца хорошее настроение. Он может мурчать и для того, чтобы передать вам свои эмоции и потребности. Хотя вы никогда точно не узнаете, что говорит ваша кошка, исследования специалистов и данные экспертов помогут выявить несколько обоснованных предположений.

Счастье

Как мы уже упомянули, мурчание часто становится способом питомца показать, что ему нравится, что происходит в этот момент, и он хочет, чтобы это продолжалось — поэтому многие кошки мурчат, когда их гладят. Эту эмоцию также можно определить по расслабленному поведению вашего пушистого друга: возможно, он лежит на спине, закрыл глаза и почти не шевелит хвостом. В таком случае этот звук можно считать кошачьим аналогом нашей широкой, довольной улыбки. Кроме того, ваша кошка также может мурчать во время еды или питья, чтобы выразить чувство счастья и удовлетворения.

Способ общения матери с малышами

Котята рождаются слепыми и глухими, и начинают мурлыкать, когда им всего несколько дней от роду. Для них это способ общения и связи с матерью. Основная причина, почему котята мурчат, заключается в том, что вибрация от этого звука может помочь маме и деткам понять, когда их пора покормить.

Кроме того, таким образом они могут сообщать о том, что с ними всё хорошо, они рядом и в полном порядке.

Стресс

Хотя мурлыканье чаще всего ассоциируется с выражением счастья, иногда мурчание кошки может означать, что она находится в состоянии стресса или тревоги, например, при посещении ветеринарного врача. Если ваша кошка нервничает, таким способом она может просто пытаться успокоиться.

Есть несколько способов определить этот вид мурчания:

Тревожное мурлыканье может звучать немного выше, чем обычное;

Нервное мурчание сопровождается тяжелым дыханием, также питомец может показывать зубы;

В стрессовых ситуациях можно заметить, что мурчание становится намеренной реакцией, в то время как когда животное спокойно, этот звук происходит автоматически, неконтролируемо.

Если вы задумались о том, зачем ваша кошка так напряжённо мурчит, постарайтесь определить, что именно могло вызвать стресс питомца, и по возможности создайте для него более безопасную атмосферу.

Облегчение боли

Некоторые кошки мурлычат во время родов или при получении травм. В этих случаях, по мнению исследователей, мурлыканье может помочь животным облегчить боль и успокоить дыхание.

Кроме того, низкочастотная вибрация, которая производится при мурчании, может стимулировать заживление, особенно костей и сухожилий. На самом деле, вибрации, похожие на кошачье мурлыканье, иногда используются в человеческой медицине для укрепления мышц и стимулирования роста костей. Это объясняет, почему наши котики могут мурчать — так они раскрывают свои целительные способности.

Приветствие

Ещё одна причина, почему коты мурлыкают при виде других знакомых кошек — это приветствие животных. Учёным пока неясно, какую именно информацию передают четверолапые друг другу во время таких разговоров, но это может быть способом для кошек обозначить свой дружелюбный и мирный настрой, а также дать понять, что они не представляют угрозы.

Выражение потребностей

Отвечая на вопрос, почему мурлычат кошки, нельзя не упомянуть о том, что этот звук может рассказать хозяевам о незакрытых потребностях их питомца. Например, через мурлыканье животные могут пытаться сообщить владельцам о том, что их давно не кормили и настало время обеда.

По словам специалистов, такой тип мурчания обычно бывает более высокочастотным и более напряжённым, чем другие виды мурлыканья. Скорее всего, кошки мурчат таким образом, потому что люди скорее отреагируют на такой жалобный, просительный звук. Это подтверждают и данные исследований. В 2009 году 50 людям включили 10 аудиозаписей с мурчанием животных — некоторые из них были записаны в спокойном, расслабленном состоянии, а другие с призывом о помощи. Участники эксперимента смогли различить эти звуки и оценили просящее мурчание как более настойчивое и менее приятное. Так что голод или неубранный лоток вполне могут стать ответом на вопрос, зачем мурлыкает ваша кошка.

Болезнь

Если ваш обычно тихий питомец начал постоянно мурчать, и вы не понимаете, почему его поведение внезапно изменилось, это может стать причиной для посещения ветеринарного врача. Дело в том, что в редких случаях непрерывное мурлыканье может быть симптомом “болезни мурчания” или инфекционного перитонита. Как правило, при этом заболевании у пушистых также можно отметить вздутие живота. Ранее эту болезнь считали неизлечимой, но медицина не стоит на месте, и врачи научились справляться с опасной инфекцией. Главное в такой ситуации — не полагаться на самолечение и проконсультироваться со специалистом как можно скорее.

Половой инстинкт

Наконец, причиной, по которой ваш котик или кошка могут необычно себя вести, может стать половая охота. Мурчание, вскрикивания, резкие движения и другие действия и звуки, выраженные по отношению к другому животному (а иногда и к вам), являются частью брачной игры наших питомцев. Это абсолютно нормальное явление, которое не должно вызывать беспокойства. Кроме того, такое поведение может проявляться даже у стерилизованных животных — инстинкты никуда не денешь!

Как и чем мурчит кошка — механизм мурлыканья

Мурлыканье у наших питомцев происходит от вибрации голосовых связок, резонирующих с костями голосового аппарата. Большинство кошачьих вокализаций (мяукание и шипение) происходит так же, как и у людей. Однако мурчание — нечто более любопытное.

Чтобы понять, как мурчат кошки, нужно начать с небольшого урока анатомии. В целом животные издают звуки аналогично тому, как это делаем мы — с помощью гортани или голосового аппарата. Гортань, состоящая из хрящей, мышц и костей, располагается в дыхательных путях в задней части горла над трахеей. Кости нижней челюсти в сочетании с хрящами щитовидной железы и надгортанника создают камеру для воспроизведения звука.

Перпендикулярные мышцы, расположенные вдоль надгортанника, контролируют расширение и сужение дыхательных путей. Одна из функций надгортанника заключается в том, чтобы пища попадала в желудок, а воздух — в лёгкие. При вдохе мышцы раскрываются, чтобы создать широкое отверстие для прохождения большого количества кислорода в трахею.

Мяукают кошки так же, как люди поют. Чтобы издать звук, две мышцы гортани (также известные как голосовые связки) соприкасаются друг с другом и вибрируют. Эти вибрации получаются благодаря воздуху, проходящему через них при выдохе. Одновременно с этим другая группа мышц, контролирующая размер отверстия, помогает создавать различные тональности. Поэтому громкий и решительный “мяу” вашего котика изнутри будет выглядеть иначе, чем спокойный и тихий звук.

Мурлыканье, с другой стороны — это совершенно уникальная способность наших домашних животных, которую сложно сравнить с какими-то человеческими процессами. Если мяуканье происходит только во время выдоха, то звук мурчания может возникать как на вдохе, так и на выдохе. Мурлыканье начинается с вибрации голосовых связок, но сам звук исходит из костей!

Дело в том, что у всех кошек есть так называемая подъязычная кость (у людей она тоже есть). Эта кость располагается в задней части глотки и поддерживает язык и гортань. Когда вибрации от голосовых связок кошки ударяют по подъязычной кости, она начинает “урчать”. Этот низкочастотный звук и есть наше любимое мурлыканье!

Почему кошка может перестать мурчать?

Хотя это может показаться базовой способностью наших питомцев, далеко не все животные могут мурчать, или как минимум делать это постоянно. Почему некоторые кошки мурчат, в то время как другие практически не производят звуков? Давайте поговорим об основных причинах того, почему ваш пушистый друг может не мурчать вообще или внезапно перестать это делать.

Различные стили общения

Как и люди, все животные уникальны, потому из каждого правила существуют свои исключения. Если ваш питомец не мурлыкает, возможно, это его личное предпочтение. В арсенале кошек есть множество разных способов общения. Возможно, вашему хвостику кажется, что он лучше доносит свои мысли с помощью языка тела, мимики или других вокализаций.

Дикое происхождение

Часто случается такое, что хвостики, рождённые у одичавших матерей, вообще не мурлыкают. Специалисты считают, что когда котёнок начинает мурчать, мама-кошка может не поощрять этот звук из страха привлечь хищников. Хотя это и не универсальное правило, многие хозяева могут заметить, что их прирученные котики ведут себя гораздо тише домашних пород. Это объясняется тем, что в отличие от бездомных кошек, полагающихся лишь на себя, домашние питомцы социализируются вместе с человеком.

Травмы голосового аппарата

Поскольку гортань (голосовой аппарат) участвует в воспроизведении знакомого всем характерного звука, любые повреждения этого органа могут помешать вашему коту мурлыкать. Существует множество медицинских заболеваний, которые могут повлиять на гортань. К ним относятся травмы, рак и абсцессы. Неврологические проблемы, такие как аутоиммунные заболевания, мышечные расстройства и паралич, также могут оказывать влияние. К счастью, большинство травм гортани поддаются лечению.

Стресс или болезнь

Если ваш котик раньше радостно мурчал и вдруг перестал, то (как и любое изменение поведения) это может стать поводом для беспокойства. Постарайтесь подумать, не поменялось ли еще что-нибудь в поведении вашей кошки, чтобы ветеринарный врач смог точно определить проблему.

Ещё одна причина, почему одни кошки мурлыкают, а другие нет — это болезни или ранения. В таком случае молчание может стать эволюционной стратегией, направленной на то, чтобы избежать обнаружения хищниками, пока кошки находятся в уязвимом состоянии. Как правило, такое поведение сопровождается прятками. Поэтому, если ваш кот молчит и избегает вас, возможно, у него что-то болит.

Стресс обычно сопровождается агрессией или замкнутостью. Стоит помнить, что кошки очень чувствительны к переменам. Новый партнёр, новый дом, новый питомец, изменение привычного распорядка дня, другая еда... всё это может заставить вашего пушистого друга перейти от мурлыканья к унынию.

Пожилой возраст

Поскольку пожилые кошки обычно более спокойны, чем в молодости, это может повлиять и на их вокализацию. Их мурлыканье может стать мягче или совсем прекратиться. С другой стороны, некоторые пожилые кошки в старости могут больше разговаривать, чтобы высказать свои эмоции относительно происходящего вокруг. Важно понимать особенности своей кошки, чтобы вы могли отличить необычное для неё поведение от того, что может быть необычным для большинства.

Вы просто не слышите его

Почему другие коты мурчат, а ваш нет? Возможно, он и мурчит, но так тихо, что вы этого не слышите. Однако в этой ситуации вы можете почувствовать вибрацию. Осторожно прижмите свою руку к его груди или горлу, под подбородком, и скорее всего вы почувствуете мягкое урчание в ладони.

Внимательно относитесь к здоровью своих питомцев. Если вы внезапно заметили прекращение или изменение тональности/громкости мурлыканья вашего четверолапого, особенно если это сопровождается другими изменениями и симптомами, мы рекомендуем вам обратиться к ветеринарному врачу и как можно скорее выяснить причины перемен. Помните, чем раньше будет поставлен верный диагноз, тем скорее ваш любимец снова станет счастливым и здоровым.

Какие породы кошек мурчат больше всех?

Хотя, как мы уже упомянули, уровень общительности кошки может зависеть от множества факторов вроде воспитания, физиологии и характера животного, существуют некоторые породы, которые мурлыкают чаще своих сородичей. Перечислим некоторые из них:

Американский бобтейл;

Яванская кошка;

Бенгальская кошка;

Бурманская кошка;

Ориентальная кошка;

Сиамская кошка;

Сфинкс;

Тонкинская кошка;

Мейн-кун.