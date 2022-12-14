Как слоны способствовали появлению пластика и кино

Пластик настолько широко вошел в нашу жизнь, что сейчас без него совершенно невозможно представить себе существование современной цивилизации. Причем его относительная дешевизна, удобство таковы, что он заполонил всё пространство и теперь уже экологи с ним борются. Тем более трудно поверить, что изобретен он был именно как средство спасти природу, а первым пластиком стал целлулоид, который получил свое название 150 лет назад.
Конкретной даты в какой именно день его так назвал изобретатель неизвестно, но это точно был 1872 год и под занавес 2022 года ГлагоL спешит вспомнить о таком важном событии. Хотя само изобретение было совершено несколько раньше, патент получен еще в 1869 году, но у «новорожденного» официально появилось имя только спустя три года. Родителем стал американский изобретатель и человек отчаянной наглости и самоуверенности, ученик печатника Джон Уэсли Хаятт.
Но были у целлулоида и «бабушка с дедушкой». Точнее, несколько дедушек и причем настоящие ученые.
Один из них – француз А. Пайен, который открыл в 1838 году целлюлозу и выяснил, что именно она придает такую горючесть растениям. Целлюлоза – это природный полимер, входящий в состав клеток растений. Она твердая, но эластичная, состоит из длинных нитей макромолекул, которые и образуют волокна.
Кристин Шенбейн. Швейцарский химик, в 1845 году открыл такое вещество как нитроцеллюлозу или пироксилин. Случилось, как это часто бывает у химиков, случайно – пролил азотную кислоту на хлопковый фартук, а это ведь тоже целлюлоза. Он решил его подсушить на печке и стал свидетелем взрывного сгорания. Штука оказалась настолько шустрой, что как выяснилось впоследствии, взрываясь на коже даже следов не успевала оставить. Но у него оказалось еще одно свойство – в виде вещества коллодия он использовался в аптеках для затягивания мелких ранок.
Следующим «старшим родственником» целлулоида стал английский металлург Александр Паркс (Паркес). Он обратил внимание, что пироксилин при высыхании образует пленку – коллодий. И стал использовать ее для производства непромокаемой одежды. Растворив коллодий в спирте, он создал первую в мире пластмассу – паркезин. В 1866 году даже основал фирму по его производству, делал, например, пуговицы. Но качество его материала было низким, говорят шибко экономил, и бизнес через два года прогорел.
Вот тут и появляется шустрый американец Джон Уэсли Хаятт. В 1863 молодой человек работал помощником печатника. Однако все время пытался что-то изобрести и основать на этом свой бизнес. Поэтому чуть что бежал в патентное бюро регистрировать свои технические решения. Ему даже удалось получить два патента на точилки для ножей и ножниц. Но богатство ему это не принесло.
И тут печатнику на глаза попадается объявление в газете, что компания по производству бильярдных шаров объявляет награду в сумасшедшую сумму 10 000 долларов тому, кто найдет замену слоновой кости. Дело в том, что бильярдные шары в то время изготавливали исключительно из этого материала и никакой другой не подходил.
А это было дорого, да и слоновой кости не хватало, учитывая, что в XIX веке игра приобрела исключительную популярность. Вызывало необычайное беспокойство и то, что слонов ради каких-то шариков нещадно уничтожали. То есть налицо явный природоохранный мотив.
Джон Хаятт никогда не был не то, что химиком, но даже как выглядит пробирка слабо себе представлял. Но решил – вот он шанс! Юноша приступил к опытам методом «научного тыка». Вместе с братом Исайей смешивал и склеивал опилки, клочки бумаги и все, что попадало под руку. Даже получил два патента на разные вещества. Но шары оставались далеки от идеальных.
Однажды Хаятт обратил в печатной мастерской внимание на бутылочку с высохшим коллодием. Тогда он начал обрабатывать им свои бумажно-опилочные шары и это позволило добиться уже приемлемой формы. Но все же она была не очень хорошей – мешали свойства самого коллодия. Тогда, в 1869 году, Хаятт, как всегда наобум, добавляет в него камфару и коллодий затвердел! Более того, со всеми добавками напоминал шар из слоновой кости. При этом оставался термопластичным – лепи что хочешь.
Хаятт мгновенно получает патент на изобретение и основывает в 1870 году свою первую фирму по производству шаров и вставных челюстей. Но этот химик-затейник совсем позабыл, что паркезин штука горючая и более того – взрывчатая. И шарики начали взрываться. Хаятта это ничуть не смутило, он уже знал, как добиваться результата в химии – смешивать все подряд. В результате и тут удается найти такие добавки, которые прекратили теракты по всем бильярдным.
Хаятт в 1872 году создает новую фирму, называет ее уже собственным именем – Hyatt, которая займется выпуском именно целлулоида. Название которого и выдумал 150 лет назад. Это станет первым пластиком, который человечество начнет применять широко. Вся фото- и кинопленка вплоть до середины XX века изготавливалась на целлулоидной пленке, пока не нашли замену этому чрезвычайно горючему материалу. Так что появлением искусству кино мы тоже обязаны во многом упрямому недоучке Джону Хаятту. И это, не считая тысяч спасенных слонов.