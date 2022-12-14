Как слоны способствовали появлению пластика и кино

Пластик настолько широко вошел в нашу жизнь, что сейчас без него совершенно невозможно представить себе существование современной цивилизации. Причем его относительная дешевизна, удобство таковы, что он заполонил всё пространство и теперь уже экологи с ним борются. Тем более трудно поверить, что изобретен он был именно как средство спасти природу, а первым пластиком стал целлулоид, который получил свое название 150 лет назад.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Конкретной даты в какой именно день его так назвал изобретатель неизвестно, но это точно был 1872 год и под занавес 2022 года ГлагоL спешит вспомнить о таком важном событии. Хотя само изобретение было совершено несколько раньше, патент получен еще в 1869 году, но у «новорожденного» официально появилось имя только спустя три года. Родителем стал американский изобретатель и человек отчаянной наглости и самоуверенности, ученик печатника Джон Уэсли Хаятт.

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Но были у целлулоида и «бабушка с дедушкой». Точнее, несколько дедушек и причем настоящие ученые.

Один из них – француз А. Пайен, который открыл в 1838 году целлюлозу и выяснил, что именно она придает такую горючесть растениям. Целлюлоза – это природный полимер, входящий в состав клеток растений. Она твердая, но эластичная, состоит из длинных нитей макромолекул, которые и образуют волокна.

Кристин Шенбейн. Швейцарский химик, в 1845 году открыл такое вещество как нитроцеллюлозу или пироксилин. Случилось, как это часто бывает у химиков, случайно – пролил азотную кислоту на хлопковый фартук, а это ведь тоже целлюлоза. Он решил его подсушить на печке и стал свидетелем взрывного сгорания. Штука оказалась настолько шустрой, что как выяснилось впоследствии, взрываясь на коже даже следов не успевала оставить. Но у него оказалось еще одно свойство – в виде вещества коллодия он использовался в аптеках для затягивания мелких ранок.

Следующим «старшим родственником» целлулоида стал английский металлург Александр Паркс (Паркес). Он обратил внимание, что пироксилин при высыхании образует пленку – коллодий. И стал использовать ее для производства непромокаемой одежды. Растворив коллодий в спирте, он создал первую в мире пластмассу – паркезин. В 1866 году даже основал фирму по его производству, делал, например, пуговицы. Но качество его материала было низким, говорят шибко экономил, и бизнес через два года прогорел.

Вот тут и появляется шустрый американец Джон Уэсли Хаятт. В 1863 молодой человек работал помощником печатника. Однако все время пытался что-то изобрести и основать на этом свой бизнес. Поэтому чуть что бежал в патентное бюро регистрировать свои технические решения. Ему даже удалось получить два патента на точилки для ножей и ножниц. Но богатство ему это не принесло.

И тут печатнику на глаза попадается объявление в газете, что компания по производству бильярдных шаров объявляет награду в сумасшедшую сумму 10 000 долларов тому, кто найдет замену слоновой кости. Дело в том, что бильярдные шары в то время изготавливали исключительно из этого материала и никакой другой не подходил.

А это было дорого, да и слоновой кости не хватало, учитывая, что в XIX веке игра приобрела исключительную популярность. Вызывало необычайное беспокойство и то, что слонов ради каких-то шариков нещадно уничтожали. То есть налицо явный природоохранный мотив.

Джон Хаятт никогда не был не то, что химиком, но даже как выглядит пробирка слабо себе представлял. Но решил – вот он шанс! Юноша приступил к опытам методом «научного тыка». Вместе с братом Исайей смешивал и склеивал опилки, клочки бумаги и все, что попадало под руку. Даже получил два патента на разные вещества. Но шары оставались далеки от идеальных.

Однажды Хаятт обратил в печатной мастерской внимание на бутылочку с высохшим коллодием. Тогда он начал обрабатывать им свои бумажно-опилочные шары и это позволило добиться уже приемлемой формы. Но все же она была не очень хорошей – мешали свойства самого коллодия. Тогда, в 1869 году, Хаятт, как всегда наобум, добавляет в него камфару и коллодий затвердел! Более того, со всеми добавками напоминал шар из слоновой кости. При этом оставался термопластичным – лепи что хочешь.

Хаятт мгновенно получает патент на изобретение и основывает в 1870 году свою первую фирму по производству шаров и вставных челюстей. Но этот химик-затейник совсем позабыл, что паркезин штука горючая и более того – взрывчатая. И шарики начали взрываться. Хаятта это ничуть не смутило, он уже знал, как добиваться результата в химии – смешивать все подряд. В результате и тут удается найти такие добавки, которые прекратили теракты по всем бильярдным.