Почему протокол вскрытия Дзержинского считают фальсификацией

Смерть Феликса Дзержинского до сих пор вызывает ожесточенные споры между историками. И виной тому не банальные слухи, а содержание официальных документов. Так, на мысль о том, что с кончиной Дзержинского не все чисто, наводит протокол вскрытия. Слишком много в нем несостыковок и странностей.

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Вскрытие и официальная причина смерти

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Феликс Эдмундович Дзержинский, основатель и глава ВЧК, скончался 20 июля 1926 года в возрасте 48 лет. Согласно протоколу, датированному 21 июля (поскольку все происходило уже после полуночи), текст которого приведен в издании Александра Севера «Антикоррупционный комитет Сталина», на вскрытии тела Дзержинского присутствовали: Щуровский, Российский, Дитрих, Розанов, Канель, Зеленский, Обросов. Все уважаемые ученые. Само же вскрытие производил профессор А.И. Абрикосов, светило отечественной науки. Абрикосов специализировался на патологической анатомии. Кроме того, он занимался изучением туберкулеза.

Однако профессор Абрикосов пришел к выводу, что причиной смерти «Железного Феликса» был вовсе не туберкулез. Историк Борис Соколов в своей книге «Наркомы террора: они творили историю кровью» также со ссылкой на протокол вскрытия утверждает, что Абрикосов и его коллеги заявили о том, что Феликс Дзержинский умер от «паралича сердца, развившегося вследствие спазматического закрытия просвета резко измененных и суженых венечных артерий». А основой болезни, как следует из заключения, стал «общий атеросклероз, особенно резко выраженный в венечной артерии сердца».

Куда исчез туберкулез?

Однако особый интерес вызывает не диагноз и заключение, а другие разделы протокола о вскрытии тела Феликса Дзержинского. К слову, этот документ был опубликован в печати для того, чтобы устранить распространившиеся слухи об отравлении Дзержинского. Тем не менее после того как протокол появился в газетах, вопросов стало еще больше. Так, даже современным историкам и медикам кажется странным состояние легких покойного. Сильвия Фролов, автор книги «Дзержинский. Любовь и революция», удивляется тому, что легкие Феликса Эдмундовича вдруг «чудесным образом» очистились от следов туберкулеза. Абрикосов, защитивший докторскую диссертацию, посвященную этому заболеванию, не мог этого не заметить.

Тот факт, что «Железный Феликс» много лет страдал туберкулезом легких, ни для кого не было секретом даже в то время. Николай Зубов в биографическом издании «Ф.Э. Дзержинский» пишет о том, что Дзержинский заболел туберкулезом в Седлецкой тюрьме, куда угодил еще в 1901 году. Он лечился, ездил по санаториям страны и даже бывал в Швейцарии. Тем не менее болезнь часто обострялась и нередко выбивала главу ВЧК из строя. Если верить Леониду Млечину, автору книги «Рассекреченные судьбы», в молодости врач сказал Дзержинскому, что не более чем через три года туберкулез унесет его в могилу. Феликс поверил (от аналогичного заболевания скончался его отец) и с тех пор дорожил каждой минутой жизни.

Череп и следы от кандалов

Стенокардию или, как тогда называли эту болезнь, грудную жабу у Феликса Дзержинского тоже диагностировали еще при жизни. Если верить Арсению Тишкову, автору книги «Дзержинский», первый серьезный приступ заболевания у Дзержинского случился в 1924 году. Врачи, обеспокоенные состоянием пациента, тогда потребовали, чтобы он ограничил свой рабочий день до четырех часов. В противном случае они давали неутешительные прогнозы. Все так и случилось. Однако все равно остается непонятным, куда исчезли следы тяжелого туберкулеза легких. Не были описаны также и шрамы на ногах главы ВЧК, которые остались от каторжных кандалов.