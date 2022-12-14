Мальчик пнул укусившего его за ногу крокодила и спас себе жизнь

Мальчик в городе Кота-Кинабалу в Малайзии пнул укусившего его за ногу крокодила, сумел высвободиться из его челюстей, чем спас себе жизнь. Об этом сообщает Newsweek.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Семилетний мальчик, имя которого не сообщается, жил в доме на берегу водоема. Инцидент произошел, когда он отправился искать своего питомца-цыпленка. В этот момент его двоюродный брат заметил в воде крокодила и закричал, что рядом хищник. Мальчик попытался убежать в безопасное место, но рептилия успела схватить его за правую ногу.

Свободной ногой юный малайзиец пнул крокодила. Рептилия разжала челюсти, после чего ребенок высвободил ногу и убежал.

В результате нападения хищника кость на ноге ребенка оказалась раздроблена, а на коже остались глубокие порезы. Пострадавшего доставили в близлежащую больницу на лечение. В полиции отметили, что за последние два года количество нападений крокодилов на людей в этом регионе увеличилось.