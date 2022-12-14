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1 час назад

Мальчик пнул укусившего его за ногу крокодила и спас себе жизнь

Lenta.ru

Мальчик в городе Кота-Кинабалу в Малайзии пнул укусившего его за ногу крокодила, сумел высвободиться из его челюстей, чем спас себе жизнь. Об этом сообщает Newsweek.

Мальчик пнул укусившего его за ногу крокодила и спас себе жизнь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Семилетний мальчик, имя которого не сообщается, жил в доме на берегу водоема. Инцидент произошел, когда он отправился искать своего питомца-цыпленка. В этот момент его двоюродный брат заметил в воде крокодила и закричал, что рядом хищник. Мальчик попытался убежать в безопасное место, но рептилия успела схватить его за правую ногу.

Свободной ногой юный малайзиец пнул крокодила. Рептилия разжала челюсти, после чего ребенок высвободил ногу и убежал.

В результате нападения хищника кость на ноге ребенка оказалась раздроблена, а на коже остались глубокие порезы. Пострадавшего доставили в близлежащую больницу на лечение. В полиции отметили, что за последние два года количество нападений крокодилов на людей в этом регионе увеличилось.

Ранее сообщалось, что житель Австралии наступил в лужу недалеко от расположенного в дикой местности кемпинга в округе Кимберли, штат Западная Австралия, и попал в пасть гребнистого крокодила. Австралиец получил шесть ран возле колена, пока пытался отбиться от рептилии.

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