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1 час назад

Ученые объяснили аномальную форму марсианских дюн

Газета.Ru

Ученые выяснили, почему марсианские дюны обладают необычным по земным меркам обликом. Об этом сообщает Стэнфордский университет.

Ученые объяснили аномальную форму марсианских дюн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На нашей планете рябь на дюнах образуется с интервалами порядка десятка сантиметров. Ученые называют ее ударной рябью, потому что она возникает из-за того, что переносимые ветром песчинки ударяются о песчаные насыпи. На Марсе есть и такие дюны, но поверхность многих других покрыта рябью с расстоянием между гребнями примерно в один метр. Таких гребней не бывает на Земле, и их образование противоречит современным физическим знаниям.

Чтобы выяснить причину различия земных и марсианских дюн, ученые использовали более 130 000 изображений Марса в высоком разрешении, сделанных космическими аппаратами, и алгоритм распознавания образов на основе искусственного интеллекта. Оказалось, что метровые волны вовсе не являются ударной рябью. Они похожи на образованные ветром миниатюрные дюны, которые перестают расти после определенного момента из-за гидродинамических особенностей разреженной и турбулентной атмосферы Марса вблизи грунта.

"Ударная рябь образуется на Марсе точно так же, как и на Земле, и имеет примерно такое же расстояние между волнами, — поясняют ученые. Это звучит разумно, поскольку механизм, который формирует ударную рябь, имеет мало общего со свойствами атмосферы и больше с механикой переноса песка, единого для обеих планет".

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