Ученые объяснили аномальную форму марсианских дюн

На нашей планете рябь на дюнах образуется с интервалами порядка десятка сантиметров. Ученые называют ее ударной рябью, потому что она возникает из-за того, что переносимые ветром песчинки ударяются о песчаные насыпи. На Марсе есть и такие дюны, но поверхность многих других покрыта рябью с расстоянием между гребнями примерно в один метр. Таких гребней не бывает на Земле, и их образование противоречит современным физическим знаниям.