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9 минут назад

Мужчина ограбил банк на один доллар и оказался за решеткой

Lenta.ruиещё 2

Житель американского города Уэст-Кэрроллтон, штат Огайо, ограбил банк на один доллар и оказался за решеткой. Об этом сообщает Yahoo News.

Мужчина ограбил банк на один доллар и оказался за решеткой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Утром 24-летний Алекс Джошуа Уилсон зашел в отделение банка Fifth Third Bank. После разговора с кассиршей мужчина передал ей записку, в которой говорилось: «Это ограблениe. Дайте мне один доллар». Записка была написана на обороте бланка о взносе депозита.

«Вы не знаете, вооружен ли я, поэтому нажмите кнопку вызова экстренных служб», — заявил грабитель.

Сотрудница кредитного учреждения сделала все, как он потребовал, и активировала тревожную кнопку. Она положила на стойку купюру достоинством один доллар, но Уилсон не взял ее.

Странный грабитель остался в помещении банка, дождался прибытия полиции и сдался. Пока полицейские ехали на место происшествия, сотрудники компании, занятой обеспечением безопасности банка, отчитались, что наблюдают за подозреваемым. Они передали полиции описание Уилсона и информировали о его перемещениях.

Стражи порядка не обнаружили у Уилсона оружия.

Мужчине предъявили обвинение в ограблении. Ему назначен залог в 25 тысяч долларов.

Истории,Yahoo,
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