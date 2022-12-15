Как пили чай в Москве XIX века

15 декабря отмечается День чая. Главархив рассказывает, как и где пили чай в XIX веке, когда чай стал доступным товаром для всех. Самым популярным местом у горожан стали чайные. Первая чайная открылась в Петербурге в 1882 году, а затем они стали появляться в Москве и других городах. Обычно чайные, как и трактиры, располагались на перекрестках и окраинах города, например, в Елохове(Басманный район).

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

Заведения работали по особому режиму: открывались в пять утра и до 12 часов там подавали до четырех горячих блюд, таким образом, у извозчиков и рабочих была возможность вкусно поесть и согреться, когда другие заведения были закрыты. Владельцы чайных платили минимальную арендную плату. По воспоминаниям известного богослова Сергея Дурылина, ему не раз приходилось слышать, как пожилые извозчики благословляли «китайскую травку» (чай в основном завозили из Китая со стороны Бурятии), так как весь трудовой люд имел возможность отогреваться чаем и водкой всю ночь напролет. В 1890-е годы стакан чая в трактирах обходился в 20 копеек. На эти деньги можно было также купить: кусок мыла, десять листов бумаги, пачку женских шпилек, медовый пряник и плитку шоколада(все эти товары стоили по пять копеек). В русской армии крепкий чай использовали в качестве лекарства от пищевых отравлений. Подробнее об этом читайте книгу Москва хлебосольная в виртуальном музее Главархива Москвы.

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Однако чаще чай пили ради удовольствия. Так, русские купцы превратили чаепитие в целый ритуал. Стол обязательно накрывала хозяйка дома, которая должна была уметь заваривать напиток так, чтобы он не утратил своих вкусовых качеств. Если в доме была девушка на выданье, то чай могли попросить заварить ее, чтобы она продемонстрировала свое мастерство в этом деле. Если гостю попадался листик от заварки, хозяйка должна была извиниться, а гость должен был непременно ответить, что чаем на Руси еще никто не подавился. Особо почетным в купеческих семьях считалось умение пить «огненный чай». Для этого нужно было смочить кусок сахара в купоросном масле, поджечь, а затем быстро бросить в чашку и выпить, пока влага не испарилась.