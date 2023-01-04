Как появились железнодорожные подстаканники

Сегодня с поездкой на поезде у многих людей прочно ассоциируются подстаканники. Сейчас они стали элементом культуры и ценным сувениром, но также имеют практическое значение. Кроме того, современные подстаканники практически не отличаются от тех, которые которые выпускались в Российской империи. В материале “Рамблера” — о том, как появились эти подстаканники и кто был автором идеи их создания.

Элемент мужского этикета

Историки расходятся во мнении, кто и когда придумал подстаканники. Одни считают, что они появились в начале ХХ века, когда люди начали отказываться от фарфоровой посуды в пользу стеклянной. Другие указывают на 20-е годы XVIII века, когда появились новые правила этикета. Третьи утверждают, что подстаканники появились еще раньше — в тот момент, когда в страну завезли чай.

Однако все они сходятся во мнении, что подстаканник стал неотъемлемой частью мужского этикета. Сначала они появились в домах влиятельных людей и чиновников, а потом их использование стало повсеместным среди знати. Первыми подстаканниками стали пользоваться мужчины — для женщин их просто не делали. Лишь в XIX веке в страну завезли маленькие женские подстаканники — из больших кружек дамам было не принято пить.

Украшения для подстаканников

Сначала внешний вид подстаканников был простым: он представлял собой окружность с ручкой, чтобы можно было удобно пить горячие напитки из стеклянной посуды. Уже позднее подстаканники стали делать разной формы и из разных материалов. Среди знатных людей было распространено использование подстаканников из серебра. На них начали рисовать замысловатые узоры, которые были ограничены только фантазией изготовителя. Вскоре подстаканники стали излюбленными подарками.