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1 час назад

Как появились железнодорожные подстаканники

Мария Каткова

Сегодня с поездкой на поезде у многих людей прочно ассоциируются подстаканники. Сейчас они стали элементом культуры и ценным сувениром, но также имеют практическое значение. Кроме того, современные подстаканники практически не отличаются от тех, которые которые выпускались в Российской империи. В материале “Рамблера” — о том, как появились эти подстаканники и кто был автором идеи их создания.

Как появились железнодорожные подстаканники
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Элемент мужского этикета

Историки расходятся во мнении, кто и когда придумал подстаканники. Одни считают, что они появились в начале ХХ века, когда люди начали отказываться от фарфоровой посуды в пользу стеклянной. Другие указывают на 20-е годы XVIII века, когда появились новые правила этикета. Третьи утверждают, что подстаканники появились еще раньше — в тот момент, когда в страну завезли чай.

Однако все они сходятся во мнении, что подстаканник стал неотъемлемой частью мужского этикета. Сначала они появились в домах влиятельных людей и чиновников, а потом их использование стало повсеместным среди знати. Первыми подстаканниками стали пользоваться мужчины — для женщин их просто не делали. Лишь в XIX веке в страну завезли маленькие женские подстаканники — из больших кружек дамам было не принято пить.

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Украшения для подстаканников

Сначала внешний вид подстаканников был простым: он представлял собой окружность с ручкой, чтобы можно было удобно пить горячие напитки из стеклянной посуды. Уже позднее подстаканники стали делать разной формы и из разных материалов. Среди знатных людей было распространено использование подстаканников из серебра. На них начали рисовать замысловатые узоры, которые были ограничены только фантазией изготовителя. Вскоре подстаканники стали излюбленными подарками.

В этот же период их начинают использовать в поездках. Помимо удобства, у него было и другое преимущество — устойчивость. С тех пор это качество и закрепило его за поездами. Однако все еще можно найти мастеров, которые делают подстаканники по индивидуальному заказу — в качестве сувенира.

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