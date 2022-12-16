Как наказали главных виновников Чернобыльской катастрофы

Катастрофа на ЧАЭС повлекла за собой выброс огромного количества радиоактивных веществ в окружающую атмосферу. За последствия трагедии пришлось отвечать в том числе и директору станции Виктору Брюханову. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Несмотря на то, что он тоже получил немалую дозу радиации, ему удалось выжить.
От рядового машиниста до директора АЭС Виктора Брюханова можно смело назвать человеком, который смог подняться с самой низшей ступени карьерной лестницы до самой высокой. По крайней мере, высокой – в своей отрасли. Уроженец Ташкента, он окончил местный политехнический вуз и несколько лет отработал в родной Узбекской ССР. На тепловой электростанции в городе Ангрене Брюханов прошёл весь путь: от рядового машиниста питательных насосов до начальника турбинного цеха. Потом ценного специалиста пригласили на Славянскую ТЭС, что в Донецкой области. Там Брюханов дослужился до заместителя главного инженера.
А в апреле 1970 года Виктор Петрович занял должность директора Чернобыльской атомной электростанции. Но и на новом, высоком, посту Брюханов сумел себя проявить. Как утверждает Виталий Скляров, автор документальной повести «Завтра был Чернобыль», Виктор Брюханов очень гордился своим трудом и неоднократно был отмечен всевозможными правительственными наградами. Кроме того, Брюханов не раз избирался депутатом.
Как известно, суд над обвиняемыми проходил в самом Чернобыле, так сказать, на месте преступления, в здании Дома культуры. На скамье подсудимых оказались шестеро человек: главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Фомин, его заместитель Анатолий Дятлов, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха Александр Коваленко, инспектор Госатомэнергонадзора Юрий Лаушкин и директор станции Виктор Брюханов. Все они обвинялись по статье 220 Уголовного кодекса СССР, то есть в незаконном обращении с ядерными материалами.
Несмотря на то, что Брюханов в процессе одного из заседаний заявил о том, что ни о каких испытаниях, во время которых и произошёл взрыв, он не знал, многие называют директора обычным «стрелочником». Так считает и Светлана Алексиевич, автор нашумевшей книги «Чернобыльская молитва». Впрочем, этот вопрос, как справедливо заметили авторы издания «От «Титаника» до «Зимней вишни» Д. В. Мун, В. В. Попета и П. Е. Смолков, до сих пор является дискуссионным.
Как бы то ни было, трое из перечисленных выше фигурантов дела, и в том числе и Виктор Брюханов, были приговорены к 10-летним срокам заключения. Отбывать наказание Брюханов отправился в исправительно-трудовую колонию общего режима, располагавшуюся в Луганской области. Экс-директор Чернобыльской АЭС оказался в рядах тех немногих, кому посчастливилось выжить после трагедии. Как утверждает автор книги «Почему это случилось? Техногенные катастрофы в России» Александр Беззубцев-Кондаков, Брюханов отсидел только половину срока: он вышел на свободу условно-досрочно в сентябре 1991 года. В колонии Брюханов работал по специальности – в местной котельной.
По данным той же Алексиевич, некоторое время после освобождения Виктор Брюханов трудился обычным клерком в одной из киевских фирм. Однако ему пришлось уволиться: всё чаще стало подводить здоровье. Брюханов перенёс инсульт и фактически потерял зрение. Теперь 85-летний Виктор Петрович, инвалид второй группы, практически не выходит из своего дома, находящемся в городском районе Киева – Троещина.