Как наказали главных виновников Чернобыльской катастрофы

Катастрофа на ЧАЭС повлекла за собой выброс огромного количества радиоактивных веществ в окружающую атмосферу. За последствия трагедии пришлось отвечать в том числе и директору станции Виктору Брюханову. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Несмотря на то, что он тоже получил немалую дозу радиации, ему удалось выжить.

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От рядового машиниста до директора АЭС Виктора Брюханова можно смело назвать человеком, который смог подняться с самой низшей ступени карьерной лестницы до самой высокой. По крайней мере, высокой – в своей отрасли. Уроженец Ташкента, он окончил местный политехнический вуз и несколько лет отработал в родной Узбекской ССР. На тепловой электростанции в городе Ангрене Брюханов прошёл весь путь: от рядового машиниста питательных насосов до начальника турбинного цеха. Потом ценного специалиста пригласили на Славянскую ТЭС, что в Донецкой области. Там Брюханов дослужился до заместителя главного инженера.

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А в апреле 1970 года Виктор Петрович занял должность директора Чернобыльской атомной электростанции. Но и на новом, высоком, посту Брюханов сумел себя проявить. Как утверждает Виталий Скляров, автор документальной повести «Завтра был Чернобыль», Виктор Брюханов очень гордился своим трудом и неоднократно был отмечен всевозможными правительственными наградами. Кроме того, Брюханов не раз избирался депутатом.

Суд на месте преступления

Как известно, суд над обвиняемыми проходил в самом Чернобыле, так сказать, на месте преступления, в здании Дома культуры. На скамье подсудимых оказались шестеро человек: главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Фомин, его заместитель Анатолий Дятлов, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха Александр Коваленко, инспектор Госатомэнергонадзора Юрий Лаушкин и директор станции Виктор Брюханов. Все они обвинялись по статье 220 Уголовного кодекса СССР, то есть в незаконном обращении с ядерными материалами.

Несмотря на то, что Брюханов в процессе одного из заседаний заявил о том, что ни о каких испытаниях, во время которых и произошёл взрыв, он не знал, многие называют директора обычным «стрелочником». Так считает и Светлана Алексиевич, автор нашумевшей книги «Чернобыльская молитва». Впрочем, этот вопрос, как справедливо заметили авторы издания «От «Титаника» до «Зимней вишни» Д. В. Мун, В. В. Попета и П. Е. Смолков, до сих пор является дискуссионным.

Заключение и освобождение

Как бы то ни было, трое из перечисленных выше фигурантов дела, и в том числе и Виктор Брюханов, были приговорены к 10-летним срокам заключения. Отбывать наказание Брюханов отправился в исправительно-трудовую колонию общего режима, располагавшуюся в Луганской области. Экс-директор Чернобыльской АЭС оказался в рядах тех немногих, кому посчастливилось выжить после трагедии. Как утверждает автор книги «Почему это случилось? Техногенные катастрофы в России» Александр Беззубцев-Кондаков, Брюханов отсидел только половину срока: он вышел на свободу условно-досрочно в сентябре 1991 года. В колонии Брюханов работал по специальности – в местной котельной.