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1 час назад

Полюс холода: 65 лет назад начала работу антарктическая станция «Восток»

Мир24

Это место называют полюсом холода. Полная изоляция от окружающего мира и мороз круглый год, местами за минус 80 градусов. И 65 лет назад в этих экстремальных условиях на Антарктиде начала работу советская станция «Восток», передает корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

Полюс холода: 65 лет назад появилась станция «Восток»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас на антарктической станции «Восток» лето. И совсем не холодно – около 40 градусов мороза. Условия, как говорят, полярники, комфортные. А вот с марта по октябрь сюда приходит настоящая зима – минус 60, бывает и гораздо ниже. В 83-м фиксировали абсолютный рекорд – минус 89, 2.

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Их золото – это лед возрастом больше миллиона лет. Добывают его с большой глубины, примерно 3,5 тысячи метров. А еще изучают пятое по величине подземное озеро, расположенное прямо под станцией. Его также назвали Восток. Бесценный для науки материал отправляют на большую землю для исследований.

«Тут и древний лед, и озерный лед, который образуется из-под ледников озера Восток. Вот с этим льдом мы будем работать в течение года», – рассказал заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Липенков.

Вода несет много информации. Ученые, например, могут определить по растопленному льду, какая была температура на планете, допустим, полтора миллиона лет назад.

«В прошлом, а мы реконструируем климат прошлого, десятки, сотни, тысячи лет назад было теплее, чем сейчас. Но скорости этих изменений не были такими быстрыми, как сейчас», – рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Станцию «Восток» в Антарктиде заложили в декабре 1957 года. Условия тяжелейшие – высокогорье, низкое давление около 630 миллиметров ртутного столба, жесткий ультрафиолет и морозы. Выдержат такое единицы.

«Особенности нахождения в замкнутом коллективе – раз. Но даже не это страшно. А то, что ты находишься в абсолютной транспортной изоляции. Нет никакого транспортного сообщения, и ты знаешь, что бы ни произошло, раньше, чем через год, ты оттуда не уедешь», – рассказал начальник бурового отряда, ведущий инженер лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Туркеев.

Сейчас устаревшую станцию «Восток» активно модернизируют. По сути, строят новую. Уникальный проект для такого района. Комплекс из 133 модулей соберут и установят на 36 высоких опорах, чтобы не заносило снегом. А полярникам создадут максимально комфортные условия для работы и проживания.

Истории,Александр Макаров,
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