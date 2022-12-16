Как эволюционировал балет "Щелкунчик"

В преддверии Нового года на сценах российских театров традиционно идет балет "Щелкунчик". ТАСС рассказывает, как поменялись его содержание и костюмы со дня премьеры, которая состоялась 130 лет назад.

Фото: ТАСС ТАСС

Поклонник эпохи Людовика XIV

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Неизвестно, увидел бы свет знаменитый балет "Щелкунчик", если бы не директор Императорских театров Российской империи Иван Всеволожский. Аристократ и потомок древнего рода Всеволожских-Рюриковичей прежде чем занять в 1881 году этот почетный пост получил блестящее образование в Санкт-Петербургском университете и несколько лет служил чиновником по особым поручениям при русском посольстве в Париже. Именно из Франции он "вывез" страсть к рисованию и влюбленность в эпоху Короля-Солнца Людовика XIV — горячего поклонника балетного искусства.

Увлеченность Всеволожского французской культурой XVIII века отразилась в пышном оформлении и сказочных, рыцарских сюжетах спектаклей, которые ставились при нем. В 1890 году в Мариинском театре состоялась премьера балета Чайковского "Спящая красавица". Вдохновленный теплым приемом публики, в том же году Всеволожский заказывает Чайковскому еще одно произведение — на сюжет сказки немецкого писателя Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".

Отказ Чайковского

За основу сюжета для балета Всеволожский взял не оригинальную сказку Гофмана, а ее пересказ под названием "История Щелкунчика", написанный Александром Дюма — отцом в 1845 году. Именно этот вариант сказки о чудесном превращении деревянной уродливой игрушки для колки орехов в прекрасного принца, по мнению Ивана Александровича, идеально соответствовал требованиям балетного театра.

Дополнительные изменения в либретто внес и хореограф Мариус Петипа: так, второй акт он полностью посвятил танцам, представляющим различные сладости. По его замыслу, Клара и Щелкунчик попадали в волшебную страну Конфитюренбург.

"Задник кулисы представляет собой пальмы из золотых и серебряных блесток на полотне, — писал Мариус Петипа в либретто. — В глубине фонтаны, бьющие лимонадом, оранжадом, оршадом и смородиновым сиропом. Среди всех этих фонтанов на реке из розового масла красуется павильон из ячменного сахара".

Во втором акте на сцене появлялись карамель, марципаны, пряники, фисташки, мятные лепешки и печенье, шоколад, кофе и чай. О главных героях здесь будто забыли: они должны были просто наблюдать за ожившими сладостями и игрушками.

Когда либретто прочитал Чайковский, которому Всеволожский заказал музыку к спектаклю, то засомневался в том, что он получится интересным, и даже хотел отказаться от этой работы. Всеволожскому пришлось убеждать композитора, что балетом заинтригована сама царская семья и что видит автором музыки именно его.

Дети на сцене

Публика впервые увидела балет "Щелкунчик" 18 декабря 1892 года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Зрители поначалу приняли "Щелкунчика" весьма сдержано: многим не понравилось, что главные партии танцевали дети — ученики Театрального училища. В партии Клары (несмотря на то, что у Гофмана героиню зовут Марихен, а Кларой — ее куклу, Петипа назвал девочку именно так) была занята двенадцатилетняя воспитанница Станислава Белинская, а Щелкунчика танцевал семнадцатилетний Сергей Легат. Для массовых сцен детей из училища не хватало, поэтому роли солдатиков исполняли воспитанники лейб-гвардии Финляндского полка.

"Снежинки" Всеволожского

Однако было в спектакле то, что поразило всех критиков, — это “Вальс снежных хлопьев”, которым завершался первый акт. В либретто эта сцена описывалась так:

“Зала превращается в еловый лес зимой. Начинает падать снег крупными хлопьями, поднимается вихрь и метель. Постепенно метель утихает, и зимний ландшафт освещается мягким светом луны; при лунном свете снег искрится, как бриллианты”.

В танце были заняты 60 артисток. Восемь солисток и кордебалет были одеты в одинаковые белые пачки, усеянные комьями пуха. Головы их украшали расходящиеся звездой венцы в белых хлопьях. Любители балета позже стали смотреть танец снежных хлопьев с верхнего яруса, откуда сцена выглядела особенно эффектно.

Сегодня сложно представить, что костюмы балетных артистов в XIX веке выглядели иначе, чем сейчас. 7 декабря 2017 года в честь 125-летия со дня премьеры балета в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке открылась выставка "В гостях у феи Драже", на которой представили эскизы костюмов самого первого "Щелкунчика", сделанные Всеволожским. На них — военные мундиры и камзолы с проработанными до мелочей деталями, модные в то время длинные платья с завышенной талией, сложные головные уборы, восточные костюмы с богатыми вышивками. Есть и платья, похожие на современные пачки, — в них танцевали солистки. Великолепные яркие костюмы создавали сказочное настроение спектакля, который вскоре приобрел огромную популярность.

Жизнь после революции

На сцене Большого театра балет "Щелкунчик" поставили спустя 27 лет после премьеры в Петербурге. От редакции Петипа и Всеволожского руководство театра отказалось, отдав ее на "переработку" хореографу Александру Горскому и художнику-импрессионисту Константину Коровину. Коровин изменил декорации балета, сделав сцену в виде сервированного стола с огромным кофейным сервизом, из которого вылезали танцоры. Вместо снежинок в конце первого акта танцевали Деды Морозы в шубах и Снегурочки в капорах и с муфтами. В финале Горский оставлял Клару в мистическом сне. Также хореограф убрал из сюжета фею Драже и принца Коклюша, которые присутствовали в постановке Петипа и танцевали адажио. Их роли он отдал маленьким героям — Мари (героиню снова переименовали в связи с событиями Первой мировой войны и бойкота всему немецкому) и принцу Щелкунчику. Эта идея оказалась настолько хороша, что прочно прижилась в России и в последующих постановках.

Однако версия Горского и Коровина шла на сцене недолго. В начале 20-х годов Большой театр был в шаге от гибели — новое правительство высказывалось о ненужности храма искусства рабочему классу. Константин Коровин навсегда эмигрировал во Францию, а балет "Щелкунчик" сняли с репертуара Большого.

Лишь в 1922 году правительство большевиков пришло к выводу о "нецелесобразности" закрытия театра. Тем не менее долгое время "Щелкунчик" не ставили — и в Большом, и в Мариинском театрах: в стране была объявлена "война" традиции наряжать елку на Рождество и отмечать Новый год, и только после того, как в 1935 году второй секретарь ЦК Украины Павел Постышев предложил Сталину вернуть детям елку на праздник, о "Щелкунчике" снова вспомнили.

В 1938 году на сцене Большого театра балет "Щелкунчик" был поставлен хореографом Василием Вайноненом и художником Владимиром Дмитриевым. Они сделали центром сюжета переживания девушки, полюбившей уродливую куклу, а историю — понятной и взрослым и детям.

Постановка Григоровича: классика "Щелкунчика"

Но самая знаменитая постановка "Щелкунчика" принадлежит Юрию Григоровичу. Он переосмыслил предыдущие версии, сделав сюжет более философским, заставляя зрителя поразмышлять о недостижимости абсолютного счастья. Костюмы для этой версии создал театральный художник Симон Вирсаладзе. Главные цвета спектакля — серый, черный, сиреневый, а в ослепительно белом и ярко-красном появляются только Маша и Щелкунчик. В костюмах Вирсаладзе артисты танцуют уже 51 год — при пошиве подгоняется только размер и длина, но художественное оформление костюма остается строго неизменным. В "Щелкунчике" Григоровича танцевали самые знаменитые балетные артисты России: Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка, Светлана Захарова, Николай Цискаридзе и многие другие, а сам спектакль балетные критики считают эталонным.

Мир гротеска Шемякина

Самой необычной постановкой "Щелкунчика" за последние десятилетия стала версия хореографа Кирилла Симонова и художника Михаила Шемякина, поставленная на сцене Мариинского театра в 2001 году. Большой поклонник Гофмана, Шемякин постарался максимально отойти от трактовки сказки Александра Дюма и создал удивительный мир фантасмагории и гротеска. В его версии на сцене появился огромный торт, мыши в масках, а знаменитые снежинки в вальсе переодеты в черные пачки с белыми хлопьями на юбках.