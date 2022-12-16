В каких случаях запрещено спасать гибнущих моряков

С начала XX века подводные лодки стали неотъемлемой частью военно-морских сил многих стран, имеющих выход к морю. За это время субмарины прошли достаточно долгий путь от небольших кораблей, способных погружаться под воду лишь на время атаки или, чтобы скрыться от преследования, до огромных атомных крейсеров с автономностью плавания до нескольких месяцев. Безопасность подводных лодок нового поколения также значительно возросла. Но при этом в массовом сознании субмарины продолжают восприниматься как «подводные гробы».

Фото: Русская семерка Русская семерка

И действительно, несмотря на прогресс в области подводного флота, мир продолжают сотрясать новости об авариях на субмаринах, которые порой приводят к большим человеческим жертвам. Поэтому в случае любой нештатной ситуации экипаж подводной лодки обязан следовать ряду правил, некоторые из которых могут показаться бесчеловечными.

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Устройство субмарин

В основе самой технологичной подводной лодки лежит известный нам еще со школьной скамьи закон Архимеда. Согласно этому закону, чтобы какое-либо тело погрузилось в воду, его вес должен равняться весу вытесненной воды. По этому принципу и работают подводные лодки. Для погружения субмарины необходимо заполнить специальные цистерны водой, которая вытесняет из них воздух. Вес подводной лодки растет за счет принятой воды, и таким образом происходит погружение. Для всплытия необходимо выполнить обратные действия — продуть цистерны сжатым воздухом.

Однако помимо механизма всплытия и погружения подводка лодка включает множество других важнейших систем. Воздушная система отвечает не только за всплытие лодки, но также обеспечивает экипаж кислородом и позволяет выполнять запуск торпед. Более того, именно сжатый воздух во многих случая помогает бороться с затоплением отсека. Огромную роль играют также топливная и электроэнергетическая системы, которые обеспечивают движение подводной лодки и функционирование систем жизнеобеспечения.

Иными словами, современная субмарина представляет собой сложное сочетание множества систем. Поэтому любая нештатная ситуация на подводной лодке требует немедленного реагирования. Это может быть пожар, заполнение водой, чрезмерное повышение давления, изменение температуры, выход из строй систем жизнеобеспечения. В этом случае каждый член экипажа должен строго следовать инструкциям и делать все, что от него зависит, для сохранения живучести подводной лодки.

Борьба за живучесть

При крушении наводного судна шанс на спасение достаточно высок. Для этих целей предусмотрены спасательные жилеты, плоты и шлюпки. К тому же, поданный сигнал SOS смогут зафиксировать как на берегу, так и на проходящем по близости судне. Единственное ограничение при спасении с тонущего корабля распростятся на капитана — он должен покинуть судно последним, убедившись, что на борту не осталось пассажиров и членов экипажа. Совершенно иначе дела обстоят на терпящей бедствие подводной лодке.

Известная фраза «Куда ты денешься с подводной лодки?» как нельзя лучше описывает поведение экипажа в любой нештатной ситуации. О личном спасении не может идти и речи — выживание экипажа напрямую связано с выживанием самой субмарины. Статья 23 «Руководства по борьбе за живучесть подводной лодки» содержит следующую формулировку: «Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек. Вывод личного состава из аварийного отсека осуществляется только по приказанию центрального поста в указанный им отсек». Иными словами, без прямого приказа капитана подводникам запрещается покидать отсек, какая бы опасность им там ни угрожала.

В этом свете весьма показательна судьба экипажа подводной лодки К-56, которая в ночь на 14 июня 1973 года столкнулась с судном «Академик Берг» в одном из заливов Японского моря. Субмарина получила пробоину между первым и вторым отсеком, которые начали стремительно заполняться водой. Тогда руководство приняло действительно тяжелое решение, приказав задраить переборку между вторым и третьим отсеком. Часть команды оказалась обречена на гибель, однако это помогло остальному экипажу выиграть время для борьбы за живучесть корабля.

В итоге субмарину удалось посадить на мель и большая часть экипажа спаслась. Удалось выжить даже тем, кто оказался задраенным в первом отсеке. Стоя по грудь в холодной воде, подводники до конца сохраняли самообладание, пока не ощутили спасительный удар о грунт.