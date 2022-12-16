Мужчины и собака попали в шторм и 10 дней дрейфовали на яхте без мачты

Двое моряков и собака десять дней дрейфовали в Атлантическом океане на яхте с оторванной мачтой, пока их не спас танкер у берегов американского штата Делавэр. Об этом сообщает Tampa Bay.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

65-летний Кевин Хайд, Джо Дитомассо и собака попали в беду, когда переправлялись на яхте «Атревида II» из Нью-Джерси во Флориду. Шторм с 12-метровыми волнами настиг их у побережья штата Северная Каролина. Они сбились с курса, потеряли мачту и не могли связаться с сушей. Потерявшую управление яхту уносило все дальше в открытый океан.

У мужчин оставался лишь небольшой запас еды и питьевой воды, но и он вскоре закончился.

«У нас два дня не было воды. Я купил консервированные бобы, и лучшее, что в них было — это вода. Они были вымочены в воде, и мы пили ее», — рассказал Дитомассо после спасения.

Когда стало известно об исчезновении яхты, Береговая охрана США начала поисковую операцию в водах от севера Флориды до Нью-Джерси. Первой «Атревиду II» заметила команда танкера Silver Muna в 344 километрах к востоку от Делавэра. Моряков подобрали и доставили в Нью-Йорк.