«Тут человек не живет — он медленно умирает»

Теория о том, что существует некая Южная земля, появилась еще в древности, когда представления о мире начинали только формироваться. Потребовалось несколько веков, чтобы были сделаны первые шаги к поиску и изучению этой загадочной части нашей планеты. Знаменитые путешественники и первооткрыватели Магеллан, Кук, Тасман пытались установить координаты описанной древними учеными Южной земли, но их постигла неудача. Только в XIX веке Антарктида была открыта русскими мореплавателями. Интерес к ней был вызван не только стремлением освоить новую территорию, но и желанием обогатить российскую науку полезными наблюдениями и открытиями — освоить недра рек и океанов, изучить строение айсбергов, собрать образцы минералов и антарктической флоры. «Лента.ру» рассказывает, как советские ученые осваивали Антарктиду.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Слава богу, жив!»

Видео дня

Возросший интерес к Антарктиде был связан с удачным первым кругосветным путешествием, доказавшим, что накопленных знаний достаточно для того, чтобы осваивать даже очень сложно достижимые территории. Руководитель первой кругосветной экспедиции И. Крузенштерн предложил морским министрам исследовать Антарктиду. За путешествие отвечал Беллинсгаузен — молодой офицер, хорошо проявивший себя в кругосветной экспедиции. Именно он, а также Лазарев стали первооткрывателями Антарктиды. Примечательно, что в такое ответственное плавание вышли не самые опытные и титулованные капитаны, однако именно им предстояло совершить одно из главных открытий XIX века.

Lenta.ru

В июле 1819 года шлюпы «Восток» и «Мирный» вышли в отрытое море и уже через полгода достигли Антарктиды. На борту кораблей практически не было ученых — из-за быстрой подготовки к экспедиции морское министерство не успело собрать команду научных сотрудников. Спешка была связана с тем, что в то же самое время в Великобритании готовилась аналогичная экспедиция в Антарктиду.

Разумеется, Россия должна была первой открыть новый материк, поэтому сборы проходили в ускоренном темпе. В итоге моряки занимались не только своими прямыми обязанностями, но и фиксировали научные открытия и собранные образцы. Целый год русские первооткрыватели плавали в Тихом океане, все больше убеждаясь в том, насколько обширна территория Антарктиды и рядом лежащих островов.

Холод и тяжелые условия делали их пребывание там практически невыносимым, но стремление первыми открыть новые земли перевешивало сложности существования. «Слава богу, жив!» — эту фразу Беллинсгаузен записывал в своем дневнике в конце каждого прожитого в Антарктиде дня. После открытия острова Петра I и Земли Александра I мореплаватели отправились домой. Успех России вызвал невероятный резонанс: с середины века европейские ученые стали активно изучать Антарктиду. Особенно преуспели в дальнейшем освоении континента британцы и норвежцы.

Советская земля

В XX веке освоение Антарктиды продолжалось. Теперь континент заинтересовал новые страны: Австралия, Новая Зеландия, Чили, европейские государства вступили в борьбу за право первыми установить свой флаг на другом конце света. Россия в этот период ненадолго вышла из этой научной «гонки» из-за разразившихся революций, войны и последующего экономического кризиса. В 1930-е годах в СССР снова стали говорить о возможности вернуться к освоению Антарктиды, но Вторая мировая война не позволила советским ученым сделать это.

В конце 1940-х, когда ужасы военных лет остались в прошлом, а экономика частично была восстановлена, СССР столкнулся с тем, что Антарктида стала предметом дележа целого ряда стран. Советских ученых возмущало, что Норвегия объявила часть континента собственной территорией, поэтому СССР наращивал в Антарктиде силы. Это в свою очередь вызвало взрыв недовольства в США, особенно яростный из-за активно шедшей в этот период холодной войны.

Американцы были недовольны еще и тем, что их результаты освоения Антарктиды к концу 1940-х оказались весьма скромными: крушение самолета в ходе первой экспедиции и взрыв снаряда в ходе второй вынудили США на время прекратить исследование континента. Свои неудачи они частично перекладывали на противников по холодной войне. Ситуация накалялась, однако общее решение о судьбе континента так и не было вынесено.

В 1949 году Географическое общество СССР выступило с заявлением о необходимости установления политического статуса Антарктиды. Параллельно началось дальнейшее продвижение советских мореплавателей в Южную землю. Подогреваемые стремлением не отдать континент соперникам, советские исследователи с новой силой стали осваивать территорию. СССР боялся, что американцы могут использовать Антарктиду для ядерных испытаний. К тому же континент был кладезем железной руды и каменного угля, столь ценных для восстановления советской экономики.

Lenta.ru

В 1956 году СССР организовал экспедицию, в ходе которой была основана станция «Мирный», названная в честь одного из шлюпов, использованных в первой российской экспедиции Беллинсгаузена. Над станцией был торжественно водружен советский флаг. Тем самым в очередной раз был подтвержден статус СССР как первооткрывателя Антарктиды.

Но далеко не сразу станция стала достаточно приспособлена для проживания в тяжелых условиях континента. В августе 1960 года случилась трагедия: страшный ураган вызвал пожар в одном из домов станции, в результате чего погибло восемь человек. В их честь был установлен памятник с надписью: «Склоните головы, сюда приходящие, они отдали жизни в борьбе с суровой природой Антарктики». К сожалению, и сегодня, несмотря на новейшие технологии и оборудование, полярники не могут полностью обезопасить свою жизнь в таких тяжелых природных условиях.

На станции «Мирный» полярники изучали полученные образцы, однако необходимо было продвигаться глубже на материк, поэтому была основана еще одна станция, находящаяся вдали от берега, — «Пионерская». Благодаря ее созданию 14 декабря 1958 года советские исследователи впервые достигли Южного полюса недоступности — точки, наиболее далеко расположенной от берега океана.

«Человек не живет — он медленно умирает»

Важным достижением стало открытие 16 декабря 1957 года еще одной станции — «Восток», названной в честь шлюпа из экспедиции Беллинсгаузена. Это самая удаленная от моря станция из всех отечественных, получившая название полюс холода планеты из-за крайне низких температур. Около станции расположено уникальное озеро Восток, находившееся в изоляции много миллионов лет и сохранившее редчайшие реликты. Бурение ледника позволило получить образцы подледникового озера, которые изучаются по сей день.

Все эти исследования проводятся в очень тяжелых условиях, поскольку «Восток» является наиболее холодным местом на планете. В 1983 году здесь была зафиксирована самая низкая температура на Земле: минус 89,2 градуса по Цельсию. Любопытно, что при сильном холоде некоторые полярники обращали внимание, что в Антарктиде есть особый запах, появляющийся только при минимуме температур, — легкие ароматы ванили и карамели. Действительно ли он существует или это реакция человеческого организма на аномальный холод — неизвестно.

Выживать на континенте невероятно сложно, о чем красноречиво свидетельствуют записи члена антарктической экспедиции 2009-2011 годов:

На станции «Восток» человек не живет — он медленно умирает… Обычно люди теряют до 5-10 килограммов веса за первый месяц на «Востоке»… Резко поднявшись со стула, можно просто упасть от головокружения, — из записей членов экипажа экспедиции

Полярник отмечает, что организм на континенте реагирует непредсказуемо, некоторые люди не могут выдержать такие перегрузки: кислорода в воздухе очень мало. Если же человек справляется с подобными условиями, ему требуется еще три месяца акклиматизации для того, чтобы привыкнуть к подобному образу жизни. Из-за аномально низких температур на «Востоке» нет ничего живого, даже микроорганизмов, поэтому станция полностью зависит от внешних поставок продовольствия.

Но, пожалуй, главной сложностью жизни в Антарктиде является не холод или сложности с поставками, а тотальная изолированность от внешнего мира. Полнейшее одиночество и необходимость годами существовать с небольшой группой людей, от которых никуда нельзя скрыться, негативно влияет на моральное состояние полярников. Ледяная пустыня площадью 14 миллионов квадратных километров подходит для проживания далеко не всем исследователям, несмотря на их приспособленность к тяжелым условиям.

Вот почему полярники стараются разнообразить свою жизнь. Большая часть их дня посвящена исследованиям и анализу полученных данных, но остаются долгие вечерние часы, которые надо как-то заполнить. На станциях расположены спортзалы, бани; в жилых помещениях есть комнаты с телевизорами и бильярдом. Оставивший записи полярник вспоминал общий восторг, появившийся после обнаружения на складе игровых приставок, ставших новым развлечением полярников. Подобное времяпровождение хотя бы частично скрашивало досуг исследователей Антарктиды.

Lenta.ru

После открытия станции «Восток» освоение новых земель шло быстрыми темпами и под эгидой достижений СССР. Становилось понятно, что достигнутые успехи надо зафиксировать и в целом определить статус континента. Вот почему в 1959 году в Вашингтоне прошла конференция, в которой приняли участие 12 стран, исследовавших Антарктиду. Ее итогом стало подписание договора, по которому было решено демилитаризировать континент: запрещалось строить военные базы, хранить оружие и радиоактивные материалы. Первостепенной задачей становилось международное научное сотрудничество и взаимопомощь. Так, в 1968 году совместными усилиями был создан единственный существующий на данный момент «Атлас Антарктики», которым сегодня пользуются ученые по всему миру.

В 1960-1970 годах СССР продолжил изучать природные ресурсы Антарктиды, опираясь на полученные на станциях образцы, а также налаживал инфраструктуру. Помимо станций были построены санно-гусеничные ходы, которые позволили лучше узнать рельеф и природные процессы внутри континента, а также наладить сообщение между станциями. Прорывом стало установление в 1980 году регулярной авиационной связи советских ученых и Антарктиды. Тем самым во многом исчезла проблема с поставками продовольствия и оборудования, упростилась отправка образцов и записей с континента в СССР. Правда, и этот вид транспорта оказался не идеальным: из-за низких температур самолеты могут приземляться только несколько месяцев в году, в другое время они рискуют обледенеть и потерять возможность взлететь.

***

На рубеже веков исследование Антарктиды сократилось, хотя в 1990-е годах были сделаны важные шаги по укреплению международного сотрудничества в изучении континента: так, был издан русско-немецкий «Гидрографический атлас Южного океана» и создана советско-американская станция «Уэдделл-1». Новый виток исследования Антарктиды начался в начале века после принятия программы «Мировой океан», направленной на дальнейшее изучение континента. Ее продолжением стала новая программа, нацеленная на 2016-2031 годы: планируется модернизировать зимовочные станции и превратить одну из сезонных баз «Русская» в круглогодичную.

На сегодняшний день в Антарктиде постоянно работают пять российских станций: Мирный, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Восток и Прогресс. Они продолжают добывать новые сведения о рельефе и природе континента, изучать местную фауну и составлять карты. В XXI веке у России появилась еще одна задача — сохранение присутствия в Антарктиде. Хотя после Вашингтонской конференции все страны отказались от территориальных претензий, спустя полвека ситуация изменилась. Сегодня ряд государств имеет весьма серьезные притязания: так, Норвегия стремится получить огромные земли, превышающие территорию самой страны в десять раз. Чуть ли не половину Антарктиды считает своей Австралия, Новая Зеландия тоже хочет присоединить большие территории. Потенциальный конфликт может быть между Великобританией, Аргентиной и Чили, претендующими на одну и ту же территорию Антарктиды. В этих условиях России особенно важно сохранить свои преобладающие позиции и статус первооткрывателя.

Антарктида остается самым загадочным континентом нашей планеты. Практически каждый год здесь происходят сенсационные открытия, необходимые для понимания не только местных климатических процессов и изменений, но и природных явлений всей Земли. Русские исследователи уже изучили существенную часть континента, о чем свидетельствуют названия, данные некоторым географическим объектам: море Беллинсгаузена, горы Лазарева, остров Петра I и многие другие.