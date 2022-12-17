День в истории: лисы в пустыне, Киров в Казани

Чем примечательна дата 17 декабря?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 17 декабря, День Ракетных войск стратегического назначения в России, а в мире — Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. 17 декабря в Казани играл Рахманинов, КХТИ дали имя Кирова, провели первую всесоюзную перепись населения СССР, были созданы ракетные войска стратегического назначения, началась операция "Лиса пустыни", в эфир вышла первая серия "Симпсонов". Родились физик и лингвист Гайнулла Шайхиев, актер Леонид Броневой, поэт Сибгат Хаким, писательница Анн Голон. Умерли режиссер Дамир Сиразиев, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке Симон Боливар, Далай-лама XIII. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Рахманинов приехал

17 декабря 1910 года в здании Казанской ратуши дал сольный концерт композитор Сергей Рахманинов. Тогда это было Дворянское собрание. Повторно пианист посетил город 10 января 1916 года. Концерты он совместил с инспекцией музыкальных заведений.

17 декабря 1934 года общее собрание Казанского химико-технологического института постановило просить ЦИК АТССР присвоить КХТИ имя первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова, убитого 1 декабря того же года. Сергей Костриков (Киров) учился в Казани в промышленном училище в 1901—1904 годах, платили за его обучение земство Вяткской губернии и Попечительский фонд городского училища родного Уржума.

17 декабря 1936 года в Казани родился Гайнулла Шайхиев. Работал в Казанском авиационном институте в лаборатории ультразвука. Выйдя на пенсию, занялся вопросами лингвистики, применяя данные из физики, в частности в 1997-м он выпустил книгу "Врожденное многоязычие каждого", в котором указывалось, что каждый человек уже знает множество языков: "Дошедшие до нас звуки речи народов, обозначенные теперь специальными знаками и известные как национальные алфавиты, — это приятный плод усилий и находок в течение многих веков. Они примечательны тем, что в разных языках имеется много звуков речи одинакового произношения и, как оказалось, одинакового смысла. Так коллективный труд многих народов в разных точках Земли привел к единому банку данных по звукам речи их языков". Популяризацией его наследия занимается сейчас сын.

18 декабрь 1998 года скончался режиссер Дамир Сиразиев. Выпусник театрального училища и ГИТИСа, он начинал работу в Камаловском театре с пьесы киргизского драматурга Мара Байджиева "Жених и невеста", превратив ее в глубокую психодраму. Работал в ТЮЗе, в Казани громко заявил о себе инсценировкой романа Чингиза Айтматова "Плаха", в которой вывел на сцену электронные инструменты и образы волков-бунтарей. В те же годы поставил на Центральном стадионе первую татарскую рок-оперу "Магди", а в Кремле — сюиту "Сөембикә кыйссасы". Позже в Тинчуринском занимался в основном комедиями. Он избирается депутатом в Госсовет РТ, печатает книги по истории. С 1999 года в республике вручается премия имени Сиразиева.

17 декабря 2021 года "Реальное время" рассказало о том, что резкое падение пассажиропотока после ввода QR-кодов в общественном транспорте Татарстана прекратилось. Если в первый день новых правил проезда снижение составило 25%, то по данным на 15 декабря, уже лишь минус 6,6% от среднего значения в будни.

Перепишем россиян

17 декабря 1926 года в СССР закончили первую всесоюзную перепись населения, она включала 14 пунктов: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, психическое здоровье, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие для безработных, источник средств существования для тех, кто не имеет занятия. В семейной карте отмечался состав семьи, продолжительность брака и условия жилья. Перепись длилась 2 недели в селах, неделю — в городах. Итоги: городское население — 26,3 млн человек, грамотных — 56,6%, безработных — более 1 млн человек.

17 декабря 1959 года как вид Вооруженных Сил были созданы ракетные войска стратегического назначения (РВСН). С 2006 года это день праздника стратегических ракетчиков. Задачи РВСН — повседневная эксплуатация ракетных комплексов с баллистическими ракетами в мирное время и подготовка и проведение пусков ракет в случае развязывания военных конфликтов.

17 декабря 1995 года прошли выборы в Государственную думу Российской Федерации второго созыва. В них участвовали 43 объединения с 200 тысяч подписей в поддержку. Барьер в 5% преодолели четыре партии: Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, "Наш дом — Россия", "Яблоко". Госдума второго созыва работала с 16 января 1996 по 24 декабря 1999 года.

"Симпсоны" еще живы

17 декабря 1989 года в США на телеканале FOX была показана первая серия "Симпсонов". Самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал идет до сих пор: в сентябре 2022 начался 34-й сезон, к примеру, в открывающем его эпизоде Гомер Симпсон попадает в конспиративные онлайн-группы.