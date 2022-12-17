Как создавался легендарный шоколад «Аленка»

Телеканал «МИР 24» продолжает рубрику «Сделано в СССР», посвященную 100-летнему юбилею Советского Союза. Это цикл сюжетов о главных символах того времени. Одним из таких без преувеличений является шоколад «Аленка». Это настоящий вкус детства, с которым выросли несколько поколений. Как создавался легендарный шоколад, и кто изображен на его обертке, рассказывает Анна Бажайкина.

Фото: Мир24 Мир24

До «Аленки» почти весь шоколад в Советском Союзе был темный. В 1964 году партийная верхушка поставила кондитерам задачу: придумать шоколад. Недорогой и чтобы детям нравился.

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«Сначала «Аленку» хотели сделать с апельсиновым вкусом. Но потом на «Красном Октябре» прошел дегустационный совет, и приняли решение, что «Аленка» будет с таким приятным сливочным, ванильным вкусом», – рассказывает заместитель директора музея истории шоколада и какао Юлия Савина.

Группой разработчиков руководил Николай Виноградов. Придумали добавить в обычную шоколадную массу сухое молоко. Оно дешевле какао. Плитка темного стоила почти 2 рубля. Молочный получился за 80 копеек. А новый ингредиент сделал вкус нежнее.

«Мы используем натуральное сырье при производстве нашего шоколада – какао тертое, сухое молоко, сахар и какао-масло», – объясняет ведущий инженер-технолог фабрики «Красный Октябрь» Наталия Добролюбова.

На фабрике сами перерабатывают какао-бобы. Их обжаривают и дробят. Получается три разных продукта: какао-масло, какао-порошок и какао тертое.

Какао тертое выглядит как настоящий растопленный шоколад. Вот только съесть его невозможно. Здесь нет ни масла, ни сахара, поэтому на вкус оно очень терпкое и не тает во рту.

Полуфабрикаты фасуют в коробки и отправляют на кондитерские фабрики. А там уже какао тертое смешивают в нужных пропорциях с какао-маслом и сахаром.

«Мы все сырье подвергаем измельчению, затем – обязательный процесс конширования шоколадной массы. Это долгое, не меньше семи часов перемешивание, чтобы масса была однородная, нежная и ароматная», – говорит Наталия Добролюбова.

«Аленка» любила наряжаться, особенно к праздникам. Отмечала 1 Мая, 8 Марта, Новый год. Когда пришло время определиться с образом, в газете устроили конкурс. Победил фотограф Александр Геринас. Портрет его дочери доработали художники, и на этикетке появилась голубоглазая девочка в платочке. Героиню на фотографии звали Аленка. Имя в то время популярное: так звали дочек Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.

«Виноградов был начальником шоколадного цеха, он незадолго до того стал дедушкой во второй. У него была внучка, ей было два месяца, ее звали Аленка. Это одна из версий, почему так назвали этот шоколад», – рассказывает Юлия Савина.