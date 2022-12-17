В Японии назвали иероглиф, ставший символом уходящего года

По результатам ежегодного конкурса, который проводит японская Ассоциация проверки иероглифической грамотности, символом 2022 года признан иероглиф «битва», пишет РИА Новости.

Фото: Мир новостей Мир новостей

По правилам иероглиф года определяется большинством голосов среди участвующих в голосовании по призыву ассоциации. Голосующие заранее отправляют организации открытку со своим иероглифом-кандидатом из любого почтового отделения. Символом года становится иероглиф, который в итоге набирает наибольшее число голосов. Его значение сохраняют в строжайшем секрете вплоть до момента объявления. Чтобы не произошло утечки, этой информацией владеет ограниченное число сотрудников ассоциации.

Всего было направлено более 220 тысяч заявлений, иероглиф «битва» оказался победителем, набрав более 18 тысяч голосов. Выбор этого иероглифа организаторы объяснили тем, что 2022 год был полон «разнообразных битв, в хорошем и плохом смысле».