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1 час назад

Раскрыто место первых продаж советских детских колготок в Москве

Мослентаиещё 1

Место первых продаж советских детских колготок раскрыт в группе ВКонтакте «Москва. История Москвы».

Раскрыто место первых продаж советских детских колготок в Москве
Фото: МослентаМослента

«Именно в "Детском мире" на Лубянке в Москве впервые начали продавать детские колготки. До этого в столице в продаже имелись только чулки на резинке», — рассказал автор сообщества.

По его словам, в «Центральном детском магазине» также впервые появились и вендинговые аппараты, в которых поштучно продавались канцелярские товары.

Ранее россияне вспомнили особую атмосферу главного детского магазина СССР.

Истории,Детский мир,
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