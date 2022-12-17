Московский зоопарк призвал не дарить кроликов на Новый год

Дарить кролика на Новый год не стоит: неправильный уход может навредить животному, и оно погибнет. Об этом написала в своём телеграм-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.

Фото: Pxhere Pxhere

"Дарить кролика на Новый год — не очень хорошая идея. Если вы хотите порадовать своих близких живым символом наступающего года, помните, что это — большая ответственность” — написала Акулова.

Она отметила, что часто люди не знают, как обращаться с таким "подарком", как за ним ухаживать. В итоге животное страдает: болеет, испытывает сильнейший стресс и погибает".

По мнению Светланы Акуловой, человек должен сам решиться приобрести питомца, а до этого тщательно взвесить свои силы и возможности.