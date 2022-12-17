Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт перечислил методы мошенников по узнаванию баланса на карте

Deita.ru

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал для «Прайм» методы, которые используют мошенники, чтобы узнать баланс на банковской карте жертвы, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт перечислил методы мошенников по узнаванию баланса на карте
Фото: Deita.ruDeita.ru

По словам эксперта, есть несколько способов, чтобы узнать баланс на карте потенциальной жертвы. Среди них как социальная инженерия, так и примитивные способы, в том числе подглядывание в чек или экран банкомата. Однако такой способ мошенники используют редко, потому как им еще нужен номер жертвы, а большинство мошенников находятся за рубежом.

Однако могут они использовать и технологичные методы, правда такие варианты трудозатраты для многих людей. «Узнать баланс карты можно и с помощью отправки текстового сообщения на номер банка или звонок голосовому помощнику», – подчеркнул специалист, добавив, что если к номеру привязано несколько карт, то баланс может прийти по каждой из них. Сделать это возможно, если позвонить с номера телефона или подменить его, правда мобильные операторы борются с такой деятельностью.

Суммы баланса мошенникам не хватит, чтобы списать деньги, но это позволит им войти в доверие к гражданину. Поэтому эксперт подчеркнул, что никому нельзя сообщать реквизиты карты, особенно CVV или коды из СМС.

Истории,Игорь Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители