Эксперт перечислил методы мошенников по узнаванию баланса на карте

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал для «Прайм» методы, которые используют мошенники, чтобы узнать баланс на банковской карте жертвы, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, есть несколько способов, чтобы узнать баланс на карте потенциальной жертвы. Среди них как социальная инженерия, так и примитивные способы, в том числе подглядывание в чек или экран банкомата. Однако такой способ мошенники используют редко, потому как им еще нужен номер жертвы, а большинство мошенников находятся за рубежом.

Однако могут они использовать и технологичные методы, правда такие варианты трудозатраты для многих людей. «Узнать баланс карты можно и с помощью отправки текстового сообщения на номер банка или звонок голосовому помощнику», – подчеркнул специалист, добавив, что если к номеру привязано несколько карт, то баланс может прийти по каждой из них. Сделать это возможно, если позвонить с номера телефона или подменить его, правда мобильные операторы борются с такой деятельностью.