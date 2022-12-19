За что Николая святым сам народ объявил

19 декабря в православной традиции отмечается один из самых любимых в народе праздников – День Святого Николая. Он был настолько почитаем, что праздновали несколько дней даже несмотря на Рождественский пост, когда запрещено всякое веселье. Любят его и историки, хотя они знают, что в образе соединились два человека, но не видят в этом никакого противоречия.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Как только Русь приняла христианство, так сразу же святой Николай Мирликийский пришелся ей по душе – самое большое число храмов и монастырей посвящено ему. Это тот случай, когда христианский праздник почти не пришлось соединять с прошлыми языческими представлениями. Даже святки в некоторых областях приурочивали не к Рождеству, а дню св. Николая.

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Веселье называлось «никольщиной» и длилось полнедели. В это время устраивали братчины – совместные пиры, на которые допускались и дети, которых обычно к праздничному столу не звали. Может быть еще и поэтому он так популярен стал – ведь детские положительные впечатления очень стойкие и мы всегда их с удовольствием вспоминаем.

Но стол все же был постным – без мясных блюд. Ну да для наших предков это не было проблемой, мясо ели не часто, летом так вовсе без него обходились – холодильников не изобрели, долго хранить негде, да и не хочется в жару. Поэтому кухня была обильной и разнообразной и без мясных блюд. К тому же на Николая обязательно варили пиво – оно считалось постным.

Феномен Николая в том, что святым его сделали рядовые христиане, сами сочинили молитвы и придумали обряды почитания. Официальная церковь признала таковым позже.

Николай был епископом города Миры. Согласно легенде, когда скончался местный епископ Иоанн, то долго не могли избрать нового. Тогда одному из священников приснился сон, что кто первым войдет в церковь, того и надо избрать. Первым вошел Николай.

Николай – реальное историческое лицо, который жил в III–IV веках в городе Мира в римской провинции Ликии (Малая Азия, современная Турция). Родился он в 270 году в соседнем городе Патаре, о конкретном дне не сообщается, а скончался 19 декабря по Юлианскому календарю, принятому в православии (6 декабря по Григорианскому календарю). Но тут уже не известен точный год, принято считать, что где-то в 345–351 годах.

Но о жизни Николая в первые века ничего особо не писали, он упоминался лишь в «Деяниях о стратилатах», которое на Руси было известно как «Деяния о воеводах». В VIII веке пишется похвальное слово на День Св. Николая, где приводит и другие деяния – о хлебовозах, о епископе Фотии. Такой труд в науке называют «протожитие».

Но только в начале IX века Михаил Мирликийский создает первое житие (литературная религиозная форма), при этом о чудесах описанных в «Деяниях…» не рассказывает, лишь упомянув, что и так все читали и знают. Зато дает некоторые подробности жизни.

Николай родился в богатой семье, но поскольку родители были христианами, то очень много помогали бедным. В таком ключе воспитали и сына. После их смерти Николай раздал все свое имущество и в целом посвятил себя помощи бедным.

И здесь же у Мирликийского приводится его поступок, который потом послужит основой для появления в западной культуре Санта-Клауса, прообразом которого и стал Святой Николай. В «Деянии о трех девицах» рассказывается, что у одного бедного человека было три дочери, которых он никак не мог выдать замуж – не было приданного. Тогда в отчаянии он решается продать их «в блудницы».

Узнав об этом, Николай ночью тихонечко подбрасывает в окно этому человеку мешочек с деньгами. На следующую ночь – еще один. На третью ночь тот уже ждал и караулил неизвестного ему благодетеля. Пойманный за благодеянием Николай уговорил этого человека никому не рассказывать о своем поступке. Девицы благополучно вышли замуж и были спасены от позорной участи. Как видим, это абсолютно житейская ситуация, никакой мистики, но мешочки с золотом для бедного человека стали настоящим чудом.

Житие, написанное Михаилом Мирликийским, стало настоящей сенсацией в Византии – Николай уже был необычайно почитаем, а никаких текстов о нем до сих пор не было. Через несколько десятилетий, уже в конце IX века Мефодий, который в последствии станет Константинопольским патриархом, пишет свое житие. Но уже в высоком художественном стиле и это станет шедевром средневековой литературы.

Но помимо Николая Мирликийского существовал еще и Николай Сионский. Удивительно, но он тоже родился в Ликии, в городе Пинара, но жил в первой половине и середине VI века. Основал монастырь Святого Сиона и даже некоторое время был епископом Пинар. И так же, как предшественник прославился благотворительностью. Кроме того, он был образованный человек и карантинные меры, принятые им во время чумы, уберегли многих от смертельной болезни. И это тоже считалось чудом – спасение от «морового поветрия».

Человек, который написал житие Николая Сионского, по всей видимости, был его ближайшим учеником. В своем труде он отдельно упоминает Николая Мирликийского и это еще одно свидетельство, что описываются два разных человека. Текст написан простым языком, а историки благодарны автору за достаточно подробное описание быта крестьян того времени.

В X веке неизвестный автор соединяет жития обоих Николаев. За основу берется житие Николая Мирликийского, а все неизвестные подробности биографии – о детстве, родителях, чудесах, совершенных в юности – из биографии Николая Сионского. Но рассказывается в основном именно о Мирликийском. Это произведение становится необычайно популярным и широко распространяется.