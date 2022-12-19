На окраине Калининграда остался зимовать одинокий аист

«Аиста мы видим уже месяца три, наверное. Когда начался снегопад, я поехала кормить его рыбой, но он перелетел с одного поля на другое. Мне не удалось. Когда нападало много снега, для птицы расчистили место, положили сено. Кормушку бы какую сделать. Чем он питается?» — говорит девушка.