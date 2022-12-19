На окраине Калининграда остался зимовать одинокий аист

В Большом Исаково остался зимовать аист. Птицу, которая держится поближе к АЗС, видят многие водители. Люди боятся, что она может умереть от голода, рассказала «Клопс» местная жительница Оксана.
«Аиста мы видим уже месяца три, наверное. Когда начался снегопад, я поехала кормить его рыбой, но он перелетел с одного поля на другое. Мне не удалось. Когда нападало много снега, для птицы расчистили место, положили сено. Кормушку бы какую сделать. Чем он питается?» — говорит девушка.
Ситуацию прокомментировала руководитель реабилитационного центра для птиц и рукокрылых «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.
«Белые аисты в Калининградской области частично зимуют, в том числе на свалках. Не гарантирую, что этот переживёт зиму: как и любая птица, аист может погибнуть. Его можно поддержать мелкой рыбой: килькой, салакой, речной рыбой, куриными потрохами: желудки, сердечки, печень. Он не откажется от нежирного мяса, порезанного удобными кусками. Так что приезжайте с гостинцами», — советует эксперт.
Юлия Садовская предостерегла тех, кто хочет отловить птицу: подобное может грозить аисту травмами. Если птица здорова, она не нуждается в присмотре.