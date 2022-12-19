Самый страшный пожар в истории СССР

Поселка Курша-2 не существует с 1936 года. Именно тогда он был уничтожен страшным пожаром. Из-за того, что рабочим было дано указание спасать в первую очередь народное достояние, а не людей, драгоценное время оказалось упущено. В огненной ловушке выжить удалось единицам.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Жаркое лето 36-го

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Поселок Курша-2 располагался на территории современной Рязанской области. Он был основан для разработки леса Центральной Мещеры. Именно поэтому, как вспоминала одна из жительниц поселка, Анна Архиповна Вольтова, слова которой приведены в сборнике «Из истории противопожарной службы Рязанского края» (M-Press, 1999 год), в Курше были отстроены лесные заводы, а также находились огромные склады распиленной древесины. Понятно, что была создана и инфраструктура для рабочих: например, в поселке был клуб на тысячу мест и сотни жилых домов. И это неудивительно: в 1930-х годах в Курше-2 действительно проживали уже более 1000 человек. Разумеется, все перечисленные постройки изготавливались из дерева.

Дома, клуб и люди исчезли с лица земли в 1936 году. По крайней мере, очевидец тех событий, Григорий Ефимович Клеменов из села Колтуки, с которым беседовал Василий Песков, автор книги «Лесные жители», именно так описал картину, которая предстала его взору после пожара. Как утверждал Клеменов, лето в тот год выдалось сухое, жаркое и ветреное, поэтому пожаров ожидали. Августовским днем Григорий Ефимович косил траву неподалеку от своей деревни и вдруг услышал громкий гул. Сразу понял, что это бушует огонь. Клеменов бросился в Колтуки, но село, отгороженное от леса болотом, устояло. Пожар устремился в сторону Курши. «Кинулись. А Курши нет! Как будто не было сотни домов. Людей тоже не было…» - рассказывал Клеменов.

Огненная ловушка

Пока Григорий Клеменов вместе с односельчанами добирался до Курши, в поселке произошло следующее. Как пишет Андрей Гальчук в своей книге «Удивительные природные явления», жители Курши-2 поначалу угрозу не осознали. Тем более, что в ночь со 2 на 3 августа 1936 года прибыл поезд, предназначавшийся для перевозки леса. Поэтому рабочие были заняты делом. Однако первыми надвигавшееся пламя заметили именно машинист поезда и члены бригады. Мужчины предложили срочно вывезти из опасной зоны женщин и детей. Но начальство велело спасать прежде всего «народное добро». Справившись с погрузкой бревен, сверху на них усадили и людей. Тем, кто не поместился, пришлось остаться.

Эвакуировать жителей из уже объятого пламенем поселка оказалось слишком поздно: слишком много времени заняла погрузка. К этому моменту загорелся деревянный мост через реку Кадь, располагавшийся в 3 километрах от Курши. Проехать по нему стало невозможно, а пассажиры поезда очутились в огненной ловушке. Анна Архиповна Вольтова, которая тоже была в поезде, вспоминала, как кругом все горело, в том числе и шпалы. Состав зарылся в обгоревший мост, и все в панике приняли спрыгивать на землю. Муж Анны Архиповны привязал ее к дереву для того, чтобы она не упала, потеряв сознание: у женщины сильно обгорели ноги.

Итоги трагедии

Анна Вольтова оказалось одной из немногих, кому удалось выжить в смертоносном пожаре в Курше-2. В поезде находились мать, братья, сестры и сноха Вольтовой. Все они погибли. В общей сложности, если верить автору издания «Неизвестная история Земли и космоса» Геннадию Чередову, огонь унес жизни по меньшей мере 1200 человек, то есть всех, кто был в поселке в тот августовский день 1936 года. По данным Андрея Гальчука, огонь пощадил лишь 20 жителей Курши: им посчастливилось остаться в живых, благодаря выгребным ямам, колодцам и прудам, в которых они и отсиживались, пережидая пожар. Несколько человек прорвались сквозь стену огня и добрались до безлесного бугра, а кто-то чудом ушел из адской ловушки на мосту.