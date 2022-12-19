Женщина бросила работу визажистки ради коров и кур

Визажистка из штата Пенсильвания, США, бросила работу ради спасения сельскохозяйственных животных-инвалидов и не пожалела. Историю женщины и ее супруга публикует New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

33-летняя Аманда Кларк основала ферму-приют вместе с мужем, 35-летним Стивом. У них на попечительстве находятся 180 сельскохозяйственных животных, включая коров с молочных ферм, кур, выращенных на клеточных батареях, и свиней, спасенных со скотобойни.

По словам супругов, на создание реабилитационной фермы их вдохновило посещение приюта в Нью-Йорке в 2017 году.

«Нас так тронули их истории, что мы буквально за одну ночь стали веганами», — рассказала Кларк.

Первыми спасенными парой животными стали козлята по имени Патрик и Дарби. За ними последовали четыре курицы, которых Аманда и Стив назвали Тофу, Хэппи, Арахис и Пег.

Первое время животных держали на огороженном участке двора у брата Аманды. Когда к козлятам прибавились куры, пришло время купить землю. Через несколько лет супруги зарегистрировали благотворительную организацию, которая существуют на пожертвования. Им помогают 12 волонтеров, а на постоянной основе за животными ухаживает Аманда и ее девятилетний сын Фин.

Женщина начинает свой день в семь утра, чтобы покормить животных, которые живут в загонах. Затем она возвращается в дом, чтобы ухаживать за зверями с инвалидностью.

«Некоторые из них — жертвы жестокого обращения, а некоторых нашли на улице и принесли нам. Многие были спасены с ферм или непосредственно перед забоем на мясо», — объяснила Аманда.